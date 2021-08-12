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【美股焦點】通脹勞動數據齊造好 拖累三大指數低開

股樓投資 22:17 2021/08/12

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美國公布美國7月最終需求生產物價指數（PPI），按月上升1%，升幅高過市場預期的0.6%，同日勞工部公布的上周首次申領失業救濟金人數微跌，人數為375,000人，低於對上一個星期的385,000人，符合市場預期。

勞動市場好轉加上通脹預期升溫，拖累美股三大指數周四（12日）開市齊跌，道瓊斯工業平均指數跌8.76點及0.02%，報35,476.21點，標準普爾500指數跌2.96點及0.07%，報4,444.74點，納斯達克指數跌14.67點及0.10%，報14,750.47點。雖然三大指數在開市齊跌，但道指亦創下歷史新高。

受惠通脹預期的金融股開市曾一度上升盛（GS）漲0.76%、摩通（JPM）漲0.60%，惟兩股及後受大市拖累由升轉跌，現時分別跌0.51%及0.03%。美國新冠疫情反彈，刺激抗疫概念股上揚，聯合保健產品（AHPI）升11.82%、BioNTech（BNTX）升4.22%、Gritstone Bio（GRTS）升3.98%。

同場加映︰【孫子市法】黑色星期五又到 監管疫情殺到 淡友理想可達到？

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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