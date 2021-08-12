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 【著數優惠】 賀yuu推出1一週年 7-Eleven推8款會員優惠

理財智慧 22:31 2021/08/12

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由政府派發的電子消費劵到手後，市場的消費意欲十分強勁，亞洲著名零售集團牛奶公司（Dairy Farm）聯同其母公司怡和集團旗下食肆推出的香港最大型獎賞計劃「yuu Rewards Club」推出一週年，7-Eleven也推出精選優惠慶祝。

【樓市熱話】港女月入僅15K想搬出去住 除唐樓和劏房外有冇選擇？ 網民:搵人合租，詳見【下一頁

由 8 月 13 日起至 9 月 2 日，將有一共8款生日禮遇登場，各款人氣飲品及零食均可以會員優惠價購買兼極速賺yuu積分，讓客人享受不同滋味，優惠包括購買Dreyer's REAL DELIGHT乳酪條或雪葩條可獲3倍yuu積分、以7元購OREA夾心曲奇97至133克一件等。
 

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另外，中秋佳節將至，7-Eleven更帶來台灣人氣手信--微熱山丘推出的鳳梨奶黃月餅禮盒，yuu會員可以8,000yuu積分加160元預購。

【MPF】積金局發表最新年報 以離港為由取MPF金額急升約27%，詳見【下一頁


香港最大型獎賞計劃「yuu」於去年7月30日推出，計劃連結超過10個品牌、逾2,000家商店食肆，包括惠康、萬寧、7-Eleven、IKEA、Market Place、3hree6ixty、Oliver’s the Delicatessen、肯德基、必勝客及PHD薄餅博士、美心等，都是港人熟悉的品牌用戶於以上零售及餐飲網絡消費後，就即可賺取積分，再可以用積分換領優惠。


【睇樓有獎抽】 新地會會員參觀示範單位 有機會贏iPad SmarTone 5G寬頻優惠，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

IKEA KFC 惠康 7－Eleven 著數優惠

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