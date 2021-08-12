中環街市8月23日試業 打造Playground for All 首階段租務超過80%

市建局夥拍華懋集團共同管理及營運項目的中環街市，將於8月23日開放試業，項目總樓面約122,000平方呎，當中可供出租面積約56,500平方呎，提供100多個以「無邊界空間」概念設計的零售或食肆空間，首階段租務情況理想。

總樓面約122,000平方呎的中環街市，不但保留原來的建築元素，而且致力展示及引領未來，透過靈活及互動的設計打造「21世紀Marketplace」，當中可供出租面積約56,500平方呎，零售樓面佔70%，餐飲則佔30%，融入美食、購物、工作、休閒玩樂及文化教育元素，現時首階段出租率超過80%。

中環街市進駐了不同類型的商戶，由街頭小吃至特色食肆、本地品牌至文青小店、以及生活品味雜貨等，而13個具特色而保留的街市檔口，部分邀得香港老字號如金源米業及南丫天虹，或社企如銀杏館等營運。為支持香港本地品牌及中小企開業，中環街市引入Plug-to-operate 的概念，為商戶提供基本裝修及傢俱，配合完善的POS 營銷系統，讓商戶減低開店成本，一進場即可營業。

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責任編輯：羅浩濂