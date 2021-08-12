【東京殘奧】聖火傳遞本周四啟動！東京殘奧會將於8月24日正式開幕

東京奧運會稍早時間已正式落幕，並由殘奧會於8月24日接力，而聖火傳遞活動已於當地時間周四正式啟動，並劃分了三個階段來進行聖火傳遞活動。首階段將於43個道府縣啟動聖火採集儀式，而未來日子亦會舉辦各道府縣聖火匯聚的造勢大會，並分別挑選在災區、戰爭遺跡、福利設施和特別支援學校等地舉行。

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第二階段亦在8月17至20日期間進行，分別在舉行比賽的靜岡、千葉、埼玉、東京4個都縣採集聖火，同時在這4個都縣會先計劃採火後在各地巡迴，惟已取消在千葉、埼玉、東京的公路接力。

最後階段將會日本各地聖火將連同被視為殘奧會發跡之地的英國斯托克･曼德維爾的當地時間19日採集到聖火，並在東京都港區的迎賓館「集火儀式」上匯合；在進行東京的點火儀式後，便迎接8月24日的開幕禮。

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責任編輯：潘曉豐