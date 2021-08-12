【麗新系】葉維義旗下基金斥4.7億入股　麗新發展配股後「2供1」共籌逾16億

▲ 林建岳旗下麗新發展宣布配股及供股，籌逾16億元，該公司市值42億元，目前市帳率（PB）僅0.12倍。

商人林建岳旗下麗新系的麗新發展 （00488） 宣布發行新股，繼而「2合1」供股，合共集資淨額最多逾16億元，並恢復公眾持股量。其中，認購新股的一方為Argyle Street Management Ltd所管理的基金擁有的SPE（特殊目的實體），而Argyle Street Management Ltd的創辦人之一是前行政會議成員葉維義，他亦有份創辦惠理集團 （00806） 。

看好公司資產價值

Argyle Street Management Ltd投資總監陳健向本報表示，看好麗新發展旗下資產價值，如長沙灣廣場、銅鑼灣廣場二期、倫敦市中心物業等，而公司資產折讓大，形容是「一蚊買十蚊嘢」，入股後將長線投資，並會參與供股。

於今年1月底，公司股東應佔綜合資產淨值約349.1億元；最新市值為42億元，即市帳率（PB）僅0.12倍，不過，截至1月底，麗新發展中期虧損擴大10.7%至12.27億元，已相當於今次集資規模逾七成，而公司目前帳上現金及現金等值項目為48.8億元。

配發新股籌4.7億

麗新發展公布，與認購方Jinlong Road Ltd及管理人Argyle Street Management Ltd訂立認購協議，認購方同意認購合共6766.98萬股新股，佔擴大後已發行股本9.95%，認購價6.95元，總代價4.7億，當中一半現金支付、一半以發行承兌票據方式支付。扣除開支後，公司所得款項總額4.7億港元，當中2億元用於償還銀行借款，餘下為未來物業投資或發展項目提供資金。

認購完成後，麗新發展的附屬公司麗新製衣 （00191） 權益將由56.13%攤薄至約50.55%，因此，不會導致失去控制權。

「2供1」供股價3.43元

同日，麗新發展隨即宣布「2供1」供股，每股供股價3.43元，較上日收市價6.86元折讓50%，發行約3.4億股供股股份，扣除開支集資最多11.5億元；若悉數行使購股權，將發行約3.46億元，集資最多11.7億元。供股所得款項淨額，約6億元用於償還銀行借款，餘下款項為未來物業投資或發展項目提供資金。

麗新國際 （00191） 及公司主席林建岳分別持有該公司約56.13%及0.07%，作出之不可撤回承諾，按比例認購供股股份。

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編輯：區嘉俊