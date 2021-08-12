【周末好去處】美食博覽2021正式開鑼！參展商感樂觀看好銷情

由貿發局舉辦的美食博覽2021，在本周四（12日）至下周一（16日）期間開放予公眾入場，同場亦加開4個展覽，包括香港國際美酒展、香港國際茶展、家電．家品．博覽，以及美與健生活博覽，吸引了900家參展商參與，為迎合近期電子消費券熱潮，貿發局指逾85%受訪展商表示明會提供至少一項電子消費券的支付方式，配合大眾不同需求。

和以往不同，因應疫情措施限制，今次展覽禁止市民在場內進食，有部分商戶擔憂會因而影響生意額，其中主打售賣荷蘭芝士及素食朱古力的參展商負責人Jessie坦言，禁止試食的確會減少吸引入場人士的購買意欲，但相信停辦一年後，再次舉辦美食節對市民而言，無疑會有一定的吸引力，她直言在今年5月份參與素食展時，市民的消費意欲偏低，「行多過買」，故銷情並不理想，但她相信今次情況會有所改善，預計日均可賺取約2萬元。

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另一方面，西班牙食品進口商總經理侯小姐表示，公司曾參與7月書展舉辦的「零食世界」，當時只預算了總值20萬貨量，怎料銷情良好，在三、四日內已售罄，部分貨品更要即場預訂，故她對今次美食博覽滿有信心，更準備了3倍的貨量，以應付人流，期望生意額較2019年有10%至20%增長。

大會推出「齊心接種，愉悅購物」活動，向已接種疫苗（一劑或以上均可）的市民送出3萬個免費入場名額，適用於平日中午12時前進場，入場人士須展示疫苗接種紀錄後便可免費入場，名額有限，先到先得。同時，今次展覽會場將不設實體門票銷售，入口亦不設以現金購買的售票處，改為在主要入口設收費站，讓參觀人士以八達通即時付費入場；大會亦會繼續推出「上午進場票」及「晚間進場票」優惠，以疏導人流。

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責任編輯：潘曉豐