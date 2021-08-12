【業績︱物管】越秀服務上半年多賺1.3倍　冀TOD服務可延伸至高鐵及機場

▲ 越秀服務上半年多賺1.3倍

越秀服務 （06626） 公布上市後首個中期業績。越秀服務上半年盈利按年增134%至1.8億元（人民幣，下同），不派中期息。期內，營收按年升108.2%至9.58億元。毛利率按年升3.6個百分點至35.8%。管理層表示，有信心繼續保持高速增長，下半年收併購的工作亦會不斷加快，目前有標的在談。

越秀服務全日跌0.7%，收報4.21元，自6月底上市至今，股價累跌13.7%。

管理層指，希望未來兩到三年可以達到1億平方米的水平，內部也作了安排，包括一、母公司越秀地產 （00123） 基本上每年保證提供500萬至600萬平方米，二、已構建60至70人的外拓團隊，目標外拓實現1500萬平方米的水平，三、上市約60%資金用作收併購，預計未來三年實現約3000萬至3500萬平方米的目標。

有把握TOD業務能走出廣州

上半年來自TOD（城市軌道交通）營收達1.17億元，期內相關合約積新增約93萬平方米至612萬平方米。管理層表示，TOD物業收購與傳統物業不同，蓋下部份按標段收費，而蓋上部份才是按每平方米收費。公司的TOD項目基本上是大盤，目前已簽約的5個項目平均達80萬平方米，相信未來交付後，在規模效應下，料可實現高毛利。

管理層續指，TOD不是只為地鐡服務，是基於公共交通佔點來建設的概念，高鐵的服務的需求與地鐵相似，希望未來公司業務可延伸至高鐵及機場。

越秀服務指出，上半年公司已經開始「走出去」，與昆明、成都、長沙等地鐵營運商聯繫，也有一些初步達成了合作意向。而且，TOD具備一定的技術壁壘，目前能服務蓋上蓋下業態的企業不多，公司很有把握能走出廣州，並借助廣州地鐵在其他城市營運或有機會「借船出海」。

期內，商業運營收入按年升97.1%至2.8億元，社區增值服務升2.1倍至1.8億元。

上半年越秀服務新增在管面積376萬平方米，按年升63%，截至6月底止，在管面積達3504萬平方米。合約面積新了419萬平方米至5273萬平方米。

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編輯：袁諾曦