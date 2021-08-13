【移民潮？】去年永久離港提取強積金65.7億元破紀錄　統計處：近一年港人淨移出8.9萬、不等同移民（圖解數字、附短片）

▲ 【移民潮？】去年永久離港提取強積金65.7億元破紀錄 統計處：近一年港人淨移出8.9萬、不等同移民

香港移民潮成為近月商界、政界關注議題，積金局和統計處最新數據引來外界憂慮香港移民潮規模龐大。積金局周四發表《2020-21年度年報》，資料顯示從2020年4月至今年3月止年度，以「永久離開香港」為由提取強積金權益的金額高達65.67億元，按年上升27.3%，創有紀錄以來新高。統計處同日公布的2021年年中人口數據，不單人口減少，單程證以外「香港居民淨移出」達8.9萬人，為近年新高。

積金局數據未有披露，以「永久離開香港」為由提取的申請宗數或強積金帳戶數量，不過積金局、統計處都擬減輕「移民潮」色彩，主動指有關數據並不等同移民。

圖解積金局、統計處、入境處最新數據

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積金局主動補充：首季永久離港申請按季少1成

積金局周四晚上8時主動發回應補充，重申以「永久離開香港」為由提取強積金的個案並不等同移民個案，申請人作出有關申請可以包括返回原居地以及移居內地生活。

積金局續指，提早提取強積金的數字每季都有升有跌，2021年第一季以永久離港為理由提早提取強積金的申索數目就按季下跌10%，由約8,500宗下跌至7,700宗。

積金局在報告中表示，期內進行專題檢討，評估受託人在核實以永久離開香港理由，提早提取強積金申請時，是否已制定穩健的內部管控程序。當局又向受託人發出通函及提供指導，要求受託人嚴謹審理此類申 索，以及劃一受託人的審理做法。

積金局：不能以BNO及相關簽證申請提早取回強積金 友邦、宏利：會依例處理申請｜詳見【下一頁】

期間，積金局向因作出虛假陳述、違反《強積金條例》的強積金計劃成員，發出共156張傳票。截至今年3月底止，當中97宗罪名成立。

而截至報告期末，強積金計劃的淨資產總值已達到近1.17萬億元，當中64%是強積金供款（已扣除提取款項），其餘36%是投資回報。

自強積金制度成立以來，截至今年3月，強積金制度取得的年率化回報為4.9%（已扣除費用及收費），高於同期的1.8%通脹率。

香港人口按年減少8.7萬人 政府：疫情影響

自2019年發生反修例事件後，坊間不時傳出有關香港再度掀起移民潮的憂慮，除積金局數據顯示因永久離開香港而提早提取強積金的金額創新高，政府統計處今日發布的香港人口臨時數字，亦反映香港人口有所減少。

統計處數字顯示，截至2021年中的香港人口臨時數字為7,394,700人，較去年同期減少8.71萬人或1.2%，主要由於死亡人數增加及香港居民淨移出。期間，單程證持有人以外的香港居民淨移出共8.92萬人。

政府發言人解釋，在疫情持續影響下，香港和世界其他地區實施嚴厲的關口管制和檢疫措施，國際行程受到嚴重影響，在上半年因應疫情情況對從若干地方抵港人士實施的登機限制同樣影響人口移入。同時，在疫情前已離港的香港居民，可能選擇繼續留在外地或因航程受阻而未能返港。發言人指，上述因素都可能導致在期間錄得香港居民淨移出。

（第二版加入組圖比較更多數據）

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