【一起酒過的日子@iM網欄】開心時飲 Brut，唔開心時就飲這個

設計師Coco Chanel 有句金句。

“I only drink champagne on two occasions. When I am in love and when I am not.”

大概是說她只會在戀愛時和不在戀會時喝香檳。

聽起來有點像「十二碼一係入一係唔入」或者「跑步跑得最快嗰個一般都第一」般的無養分。但其實諗深一層,其實飲酒就是飲心態。

有人借酒消愁,也有人放歌縱酒。所以Chanel沒有錯,錯在大家不明白她故意特意留白,不分享她喝的是什麼香檳。

最近有機會開香檳慶祝,完全體現了口味隨著心情而變化的道理,首先我要多謝幾個人。

多謝世一張家朗,多謝他放棄學業,決心做運動員。多謝何詩蓓天真笑住咁代表香港。多謝牛下女車神給大家找回心跳加速的感覺,多謝張雁宜流著血也飛身救球。

更要多謝東京奧運,在反對聲音下,硬着頭皮給全世界在這一年多來,一個走在一起的機會。

最近飯局時,知道大家都一定會興奮地討論港隊的成績,所以特意挑選了一支用 100% pinot noir 釀製,果香味比較多的 brut,另外加一支同一家酒莊的100% Chardonnay 果酸味較多的 extra brut。

在高興的時候喝中等甜度的brut,會比較適合,而且果味高,容易入口,自然想飲兩杯。

果然,大家一致好評,喝光後意猶未盡,要encore再買。而另外的 100% Chardonnay,最後她像是沒有飲光的。

其實,所謂飲酒飲心態,不愉快時,開一瓶酸度高的Brut Nature或者Zero Dosage 的香檳,也就是在釀製過程中,除渣後加入沒有糖份的「調配液」,會比較適合。

或者乾脆選一些苦味的烈酒,不浪費時間。

作者_張天遠簡介: 前傳媒人丶品牌策劃雜工。深信讀萬卷書不如飲萬杯酒,轉轉折折間開始深入研究農戶香檳(Grower Champagne),並強逼身邊朋友邊飲香檳邊聽我嘮叨香檳故事。夢想開一家良心有性格的香檳吧。

