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【一起酒過的日子@iM網欄】開心時飲 Brut，唔開心時就飲這個

名人薈萃 19:44 2021/08/12

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設計師Coco Chanel 有句金句。

 

“I only drink champagne on two occasions. When I am in love and when I am not.”

 

大概是說她只會在戀愛時和不在戀會時喝香檳。

 

聽起來有點像「十二碼一係入一係唔入」或者「跑步跑得最快嗰個一般都第一」般的無養分。但其實諗深一層，其實飲酒就是飲心態。

 

有人借酒消愁，也有人放歌縱酒。所以Chanel沒有錯，錯在大家不明白她故意特意留白，不分享她喝的是什麼香檳。

 

最近有機會開香檳慶祝，完全體現了口味隨著心情而變化的道理，首先我要多謝幾個人。

 

多謝世一張家朗，多謝他放棄學業，決心做運動員。多謝何詩蓓天真笑住咁代表香港。多謝牛下女車神給大家找回心跳加速的感覺，多謝張雁宜流著血也飛身救球。

 

更要多謝東京奧運，在反對聲音下，硬着頭皮給全世界在這一年多來，一個走在一起的機會。

 

最近飯局時，知道大家都一定會興奮地討論港隊的成績，所以特意挑選了一支用 100% pinot noir 釀製，果香味比較多的 brut，另外加一支同一家酒莊的100% Chardonnay 果酸味較多的 extra brut。

 

在高興的時候喝中等甜度的brut，會比較適合，而且果味高，容易入口，自然想飲兩杯。

 

果然，大家一致好評，喝光後意猶未盡，要encore再買。而另外的 100% Chardonnay，最後她像是沒有飲光的。

 

其實，所謂飲酒飲心態，不愉快時，開一瓶酸度高的Brut Nature或者Zero Dosage 的香檳，也就是在釀製過程中，除渣後加入沒有糖份的「調配液」，會比較適合。

 

或者乾脆選一些苦味的烈酒，不浪費時間。

 

作者_張天遠簡介：

前傳媒人丶品牌策劃雜工。深信讀萬卷書不如飲萬杯酒，轉轉折折間開始深入研究農戶香檳（Grower Champagne），並強逼身邊朋友邊飲香檳邊聽我嘮叨香檳故事。夢想開一家良心有性格的香檳吧。

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撰文 : 張天遠

欄名 : 一起酒過的日子

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