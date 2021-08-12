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【阿里性侵醜聞】阿里巴巴成立反陋習小組 自查酒桌陋習、低俗玩笑 「無條件支持員工拒絕勸酒」

Hot Talk 19:43 2021/08/12

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阿里巴巴表示，將成立工作環境委員會以及反陋習小組，無條件支持員工拒絕勸酒。

阿里巴巴 （09988） 上周爆出職場性侵醜聞，引發軒然大波，兩名高管因事件引咎辭職，涉案男員工被辭退永不錄用。阿里巴巴最新再公佈事件進展，表示將成立集團工作環境委員會，由副首席人力官蔣芳任主席，直接向集團董事會匯報。同時阿里將成立ALI-WE反陋習小組，自查自清酒桌陋習、低俗玩笑等，「無條件支持員工拒絕勸酒」。

阿里巴巴有女性員工舉報遭主管性侵，但向上級部門反映後遭遇「冷處理」，更發展至在公司食堂派發傳單求助。事件揭發後阿里巴巴遭受輿論猛烈抨擊，集團主席張勇以「震驚、氣憤、羞愧」形容對事件的感受。

阿里巴巴性醜聞案　俞永福接任請辭CEO　【下一頁】

阿里巴巴本周一宣布對事件的初步處理結果，同城零售事業群總裁李永和、「人事專家HRG」徐昆引咎辭職，阿里巴巴首席人力資源官童文紅記過處分，涉嫌男員工被辭退，永不錄用，其是否存在違法行為，警方正在調查取證。

阿里巴巴最新表示，將圍繞反性騷擾/反性侵展開系列行動，當中包括成立集團工作環境委員會，除蔣芳外，首期成員還包括首席財務官武衛、首席人力官童文紅、首席法律顧問俞思瑛以及首席風險官鄭俊芳。五位均為女性高級管理人員，「未來將吸納多元化的員工代表加入」。工作環境委員會下的AID團隊將負責就員工涉及性騷擾和性侵領域的投訴舉報事項進行調查。

阿里巴巴鬧「性醜聞」　官媒旗下公眾號：要把資本關進籠子裡【下一頁】

阿里巴巴亦稱，將修訂《阿里巴巴集團商業行為準則》，完善反性騷擾、反性侵的相關內容，制定《阿里巴巴集團反性騷擾行為準則》，完善與客戶和合作夥伴交往的行為準則，幫助員工劃清工作和社交之間的界限。集團也會將性別平等和健康職場文化納入年度ESG報告。

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編輯：陳健婷

 

港股 新經濟股 職場文化 醜聞 阿里巴巴－SW（09988） 性騷擾

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