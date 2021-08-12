【MPF】積金局發表最新年報 以離港為由取MPF金額急升約27%

積金局公布2020至21年度年報，截至今年3月底，強積金計劃總淨資產值約為1.17萬億元，當中64%（7,455億元）為強積金供款，其餘36%（4,237.9億元）為投資回報。年率化淨回報為4.9%，高於同期1.8%通脹率。

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積金局表示，可扣稅自願性供款帳戶逾5.3萬個，總供款額超過39億元。約250萬個強積金帳戶，投資於預設投資策略成分基金，其資產值達722.3億元，佔強積金總資產值逾6%。

最新一份年報顯示，「退休」依然是最多人提取強積金的原因，涉款107.96億元，其次是「永久離開香港」，總金額達65.67億元，較上個財政年度增逾14億元，按年上升約27%。

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在保障計劃成員利益方面，積金局於年內為超過10萬名受影響僱員，討回近2億強積金拖欠供款，創下10年來討回欠款金額的最高紀錄。

此外，積金局年內巡查約900間僱用機構，主要包括食肆、零售店舖和建築公司，就拖欠供款個案，發出超過30萬份徵收附加費通知書，調查了超過4.5萬宗個案。另向涉嫌違例僱主及有限公司董事或管理人員，發出逾600張檢控傳票，並向屢次拖欠供款的僱主發出40份罰款通知書。

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