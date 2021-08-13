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【疫市創業】疫下新設本地電影體驗館　創業皆因不甘平凡　集齊食買玩殺出新出路（有片）

商業 11:00 2021/08/13

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糖街製片廠的驚慄電影體驗館於2020年開業，佔地面積逾3,000呎。

港人在疫情下難以外遊，7位熱愛旅遊、電影、玩樂的港人，想到設立驚慄電影體驗館「糖街製片廠」，從娛樂、餐飲和零售提供一條龍服務。選址正好於銅鑼灣糖街，大堂更是舊時代的戲院布置，以吸引市民入場。

糖街製片廠的驚慄電影體驗館於2020年開業，佔地面積逾3,000呎。其聯合創辦人（統籌和創意）Popo Ho表示，原意是「想做一些香港無出現的娛樂」。加上大家都喜歡電影，就思考「坐定定」看電影之外，還可以「行入套電影入面」。惟他強調，不想顧客將他們與鬼屋混淆，而最大分別是融入電影元素。

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他們在宣傳上，以「試鏡」為題，每位參加者更有一個指定的電影角色。而從大廈地下樓層開始至扶手電梯，扶手電梯兩側和周圍，均布置了驚慄電影的海報。

每場限制只有4位玩家，令成本甚高。為了減低營運成本，只會在人流多的時間營業，例如周末和公眾假期。但暑假檔期期間是農曆七月，相信會有更多人參加，便加開了場次，每星期只休息一天。

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為求帶領玩家走入電影世界，找來專業的電影特技化粧師，負責繪畫工作人員的粧容，令成本大增。聯合創辦人（活動和體驗館）陳嘉偉（Gary Chan）身兼特技化粧師。他笑言，「無理由左袋入右袋」，故不會額外收取工資。

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其聯合創辦人（監督和風險管理）Tim Law稱，計劃由構思至實行，已在疫情爆發之後。他們都明白今次創業，需要計算疫情這個不穩定因素。然而申請牌照時，發現消防設施不符要求，導致初時的預算投資額「有少少出錯」，需額外花費過百萬元，重新加裝消防設施。

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幸而合夥人當中，有人任職工程師，便能在較低成本下，完成有關工序。當初他們開設體驗館期間，計劃在同一層開設餐廳，但餐廳的牌照又出現問題，導致未能如期開張。

陳嘉偉補充，這時候便要靠他們的「腦力」。餐廳暫不能售賣食物，又不想白白交租，想到改變場地用途，設為限定市集，既可以避免「白交租」，又能吸引人流和趁機宣傳。

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記者：馬意文

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