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【每日焦點】AirPods Pro將引入Find My尋找功能　美國兩黨擬設法防止Google、Apple壟斷

科技 20:30 2021/08/12

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外媒報道，iOS 15系統將在AirPods Pro、AirPods Max提供「Find My」尋找功能。另外，美國兩黨參議員日前提出一項「應用程式市場開放法」（Open App Markets Act）新法案。

據科技網站《9to5Mac》發現，最新iOS 15 beta版中存有部分程式碼，暗示iOS 15將支援AirPods Pro、AirPods Max提供「Find My」尋找功能。據了解，兩款藍牙耳機可與用戶Apple ID進行綁定，方便在尋找物件時，利用藍牙來確定耳機位置。即使AirPods未與iPhone設備連線，用戶也可靠Find My網絡進行精準尋找。

【iOS15】iOS 15系統允許AirPods Pro綁定Apple ID　加入Find My尋找功能

此外，為阻止 Google Play 及 App Store 造成市場壟斷，美國兩黨參議員日前提出一項名為「應用程式市場開放法」（Open App Markets Act）的新法案，其獲得串流音樂平台 Spotify 及開發商 Epic Games 支持。法案將禁止蘋果、Google 強迫軟件開發商使用其平台的支付系統，並禁止他們懲罰使用不同訂價方式的開發商。

【市場壟斷】美國兩黨提新法　阻Google Play及App Store權力過大

【更多科技新聞】

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責任編輯：李寶如

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