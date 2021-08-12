【每日焦點】AirPods Pro將引入Find My尋找功能　美國兩黨擬設法防止Google、Apple壟斷

▲ 外媒報道，iOS 15系統將在AirPods Pro、AirPods Max提供「Find My」尋找功能。另外，美國兩黨參議員日前提出一項「應用程式市場開放法」（Open App Markets Act）新法案。

據科技網站《9to5Mac》發現，最新iOS 15 beta版中存有部分程式碼，暗示iOS 15將支援AirPods Pro、AirPods Max提供「Find My」尋找功能。據了解，兩款藍牙耳機可與用戶Apple ID進行綁定，方便在尋找物件時，利用藍牙來確定耳機位置。即使AirPods未與iPhone設備連線，用戶也可靠Find My網絡進行精準尋找。

【iOS15】iOS 15系統允許AirPods Pro綁定Apple ID 加入Find My尋找功能

此外，為阻止 Google Play 及 App Store 造成市場壟斷，美國兩黨參議員日前提出一項名為「應用程式市場開放法」（Open App Markets Act）的新法案，其獲得串流音樂平台 Spotify 及開發商 Epic Games 支持。法案將禁止蘋果、Google 強迫軟件開發商使用其平台的支付系統，並禁止他們懲罰使用不同訂價方式的開發商。

【市場壟斷】美國兩黨提新法 阻Google Play及App Store權力過大

【更多科技新聞】

＜＜【免費用5G Wi-Fi】九巴夥SmarTone推5G巴士 20部巴士免費用、每日無限節數（附網速實測）

＜＜【Twitter】Twitter網頁全新改版 新增「Chirp」字體+簡約介面設計

責任編輯：李寶如