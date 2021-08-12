【離職潮】美國6月390萬人辭職　4月份全國跳槽員工比例創20年新高

▲ 美國勞工部的數據顯示，4月份有2.7%的員工離職，人數高達400萬人，不僅高於一年前的1.6%，還創下了自2000年以來的最高水平。（法新社資料圖片）

新冠疫情下難找工作，但疫情緩和後的離職數字則相當驚人。美國勞工部的數據顯示，4月份有2.7%的員工離職，人數高達400萬人，不僅高於一年前的1.6%，還創下了自2000年以來的最高水平；5月份時雖曾稍微下降，但6月份離職人數又再度上升至390萬人，逼近4月水平。「職缺與人力流動調查」機構（JOLTS）的最新報告分析，人力不斷流失的最主要原因之一，不少人一早已等待疫情後能換上待遇更好的工作。

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美國自新冠疫苗接種規模擴大後，不少公司紛紛恢復舉行商業活動、增加職位空缺，但某些行業的人才流失情況卻特別嚴重，包括專業及商業服務、耐用品（如汽車及家用電器）製造業和公務員，6月份離職的人數佔美國離職總人數的69%。

同時，在勞動力供應緊縮的條件下，員工有籌碼爭取條件更好的工作。數據指出，離職的員工不少是跳槽到業內其他公司，有的則乾脆轉行。為留住人才，僱主紛紛開出各種吸引人才的條件，如提供更高的薪金、佣金、晉升條件或福利，甚至是更彈性的工作時數。美國的ADP（Automatic Data Processing）報告顯示，6月的勞工平均薪金與去年同一時間相比增長了1.5%，跳槽的人工漲幅更達到5.8%，而「跳槽進大公司的人更是收穫豐盛」。

另一導致離職率上升的原因，是不佳的工作環境，數據顯示，雖然全美目前有870萬人失業，但6月份職缺數量已創下歷史紀錄，增至1010萬。

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責任編輯：李智美