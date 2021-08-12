英國競爭及市場管理局擔憂　Facebook收購Giphy會損害市場競爭

英國競爭及市場管理局 (CMA) 於周四（12日）表示Facebook早前收購GIF搜尋引擎Giphy，會損害市場的競爭。如果CMA的擔憂最終得到證實，它可能會要求Facebook停止收購並全數出售Giphy。

CMA於1月開始對這筆交易進行調查，CMA獨立調查主席Stuart McIntosh指出Facebook有權拒絕其他平台訪問Giphy，或者要求其他平台提供更多用戶數據才能使用。此舉有助增加 Facebook的市場勢力。另外，在收購前Giphy正在考慮將其廣告服務擴展到其他國家，包括英國，Facebook收購行動會影響廣告服務市場的競爭。

去年5月，Facebook宣布以4億美元收購Giphy。

同場加映 【孫子市法】黑色星期五又到 監管疫情殺到 淡友理想可達到?

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠