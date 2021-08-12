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英國競爭及市場管理局擔憂　Facebook收購Giphy會損害市場競爭

環球政經 19:41 2021/08/12

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英國競爭及市場管理局 (CMA) 於周四（12日）表示Facebook早前收購GIF搜尋引擎Giphy，會損害市場的競爭。如果CMA的擔憂最終得到證實，它可能會要求Facebook停止收購並全數出售Giphy。

CMA於1月開始對這筆交易進行調查，CMA獨立調查主席Stuart McIntosh指出Facebook有權拒絕其他平台訪問Giphy，或者要求其他平台提供更多用戶數據才能使用。此舉有助增加 Facebook的市場勢力。另外，在收購前Giphy正在考慮將其廣告服務擴展到其他國家，包括英國，Facebook收購行動會影響廣告服務市場的競爭。

去年5月，Facebook宣布以4億美元收購Giphy。

同場加映　【孫子市法】黑色星期五又到 監管疫情殺到 淡友理想可達到?

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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