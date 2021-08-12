【銀河娛樂 27】銀娛上半年扭虧賺9.5億元 呂志和﹕冀下半年可派息

銀河娛樂（00027）上半年業績扭虧為盈。銀娛今日（12日）公布，截至今年6月底止中期業績，收益106.6億元，按年升71.3%；虧轉盈，賺9.5億元，去年同期蝕28.6億元。經調整除息、稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）為20億元，去年同期為虧損11億元。集團表示，由於持續受疫情影響，決定不派發中期息。

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單計第二季，銀娛淨收益56億元，按年上升3.6倍，按季則上升近一成；EBITDA達11億元，按年扭虧為盈，按季則上升28%。集團主席呂志和指，未來將繼續在旗下的度假城進行提升工程，及繼續推進路氹第三及四期發展，項目亦會以非博彩元素為主，當中包括會展、演藝館等場地。他亦提到近日澳門疫情，疫情反覆或影響到澳門復甦速度及公司財務表現，但對澳門中長期發展前景仍然有信心，希望下半年可以「有息派」。

走勢上，銀娛績後股價造好，曾高見50.25元，收報49.25元，升0.9%，成交額5.3億元。

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記者：郭秀慧