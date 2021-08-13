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【英國王室】奧巴馬撐威廉 生日派對唔請哈里梅根

環球社會熱點 09:30 2021/08/13

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美國前總統奧巴馬上周度過60歲生日，廣邀超過近400名賓客出席生日派對，但已移居美國的哈里與梅根，卻沒有被奧巴馬被邀請參加。據接近哈里的人士指，由於哈里梅根與英國王室關係不佳，奧巴馬出於尊重英女王，決定疏遠哈里梅根，選擇與威廉凱特建立良好關係。

哈里明年出自傳 故意搶英女王風頭？ 【下一頁】

王室傳記作家萊文（Angela Levin）表示，美國前總統奧巴馬（Barack Obama）沒有邀請哈里（Prince Harry）和梅根（Meghan Markle） 出席上周馬薩諸塞州馬撒葡萄園島（Martha’s Vineyard） 舉行的生日派對。據悉，當晚出席派對人士包括歌手John Legend、梅根好友，CBS節目主持Gayle King、Beyoncé 及Jay-Z等。

萊文認為，由於哈里梅根與英國王室關係不佳，奧巴馬夫婦基於尊重英女王，決定疏遠哈里梅根，轉而與威廉王子（Prince William） 建立良好關係。萊文亦指，奧巴馬夫婦看好哈里，但對梅根卻是印象欠佳，即使奧巴馬日後仍會與哈根梅根接觸，相信亦不會像以前般親切。

萊文指儘管梅根對外聲稱自己忙碌無法出席奧巴馬的生日派對，但事實梅根很渴望出席對方的派對，惟她與哈里從來都沒有受邀。據悉，哈里梅根與奧巴馬夫婦關係惡化有跡可尋。

哈里梅根夫婦

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威廉凱特夫婦

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哈里梅根專訪獲艾美獎提名 與兩節目爭獎 【下一頁】

梅根趁40歲生日時發起「40X40」活動，希望請到40個朋友騰空40分鐘的時間，教導及鼓勵女性重回職場，但活動有模仿奧巴馬「60X60」生日活動之嫌。而且梅根的生日活動亦未有邀請奧巴馬夫婦，雙方關係明顯縫隙。

王室專家托米尼 （Camilla Tominey） 相信，哈里夫婦沒有受邀去奧巴馬生日派對，顯示雙方的良好關係已結束。托米尼指，有指奧巴馬夫婦對哈里梅根接受奧花雲費的專訪大爆王室秘密後，對二人觀感轉差，認為他們經常提及「把家庭放在首位」，但另一方面卻公開說王室成員壞話。

責任編輯：郭麗明

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