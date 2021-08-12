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Spotify將推出Wear OS程式更新　手錶可離綫播放音樂、收聽Podcast節目

科技 20:00 2021/08/12

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音樂串流平台Spotify宣布，未來數週內會為Wear OS智能手錶推出版本更新。

三星（Samsung）在昨（11日）的Galaxy Unpacked發布會上，推出Galaxy Watch4系列智能手錶，兩款產品均搭載Wear OS系統。最近音樂串流平台Spotify就宣布，會針對Wear OS智能手錶推出版本更新，讓用戶可以離綫播放音樂、收聽Podcast節目等。

＜＜【Clubhouse】Clubhouse推Backchannel功能　方便用戶私下聯絡

＜＜【Spotify】Spotify試行平價Premium收費方案　不含移除廣告、建個人歌單功能

Spotify表示，將會為Galaxy Watch 4及Galaxy Watch 4 Classic兩款手錶提供更新版本。Spotify訂閱用戶在更新後，可將個人喜愛的歌曲及歌單下載到裝置內，更可使用提供離綫播放功能，方便隨時收聽。

至於免費用戶，可在更新程式後利用Wi-Fi或流動數據網絡，選擇播放歌曲或免費下載Podcast節目。預計程式會在未來數週內推出更新，並支援Fossil、Mobvoi、Suunto等品牌的Wear OS智能手錶。

責任編輯：李寶如

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