【投資熱話】700你值得擁有? 股民推介買入騰訊理由 網民：需要時間恢復投資者信心

大約一周前，有內地官方媒體點名騰訊遊戲《王者榮耀》，批評電子遊戲為「精神鴉片」，影響未成年人的身心發展，要求相關當局作出監管。雖然相關報導已被刪除，但也影響騰訊 （00700.HK）的股價。在最近一直下跌。曾經跌到423元的新低，但最近已略有回升，今日收市報482元。有網民在網上發文，題為「700你值得擁有」，向其他網民推薦買入騰訊的理由，指騰訊其他業務的收入佔七成，又指外資不會撒離中國投資市場，認為騰訊的股價已由高位775元跌到482元，值得長線投資。

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有不少網民認同樓主的看法，指：「我都同意外資不會放棄中國的市場，只會調整風險，現時騰訊都有不少外資繼續持有。」、「騰訊願意配合監管，主動提出監管未成年少年網絡遊戲時間，相信有關部門會『放你一馬』」、「以現在PE值而言，現在是值得長期買入的時候」有不少人都認為騰訊在長遠而言，值得追棒。

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也有網民持觀望態度，甚至考慮買入在美國上市的騰訊股票：「以整體股票市場而言，美國股市長期向上，應該比買港股好，始終香港股市整體大市表現一般」、「始終未知官方對於手機遊戲會有多嚴厲的監管」、「始終由700多元跌到400多元，需要時間恢復投資者的信心」最後有網民建議中概股最近一直受到打壓，如果考慮中資的話，應該考慮公用板塊的股票。

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撰文 : 陳佳恩