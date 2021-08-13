【私有化】金嗓子獲提私有化　溢價約25%　復牌後全日升逾一成

▲ 【私有化】金嗓子獲提私有化 溢價約25%

早前發盈喜的金嗓子 （06896） 宣布，獲董事會副主席曾勇為首的創辦人集團及私募基金亞賦基金（Affirma Capital）提出以每股2.8元私有化，較停牌前，即是8月5日收市價的2.22元溢價約25.6%。要約人已委聘渣打擔任財務顧問。

金嗓子周五（13日）恢復買賣，開市報2.65元，下午收報2.59元，全日升16.1%，高見2.65元，創52周新高。

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金嗓子在今月初突然被炒起，公司隨即在8月5日早上宣布短暫停牌，以刊發載有內幕消息的公告。金嗓子稱，要約價較股份不受干擾日期的收市價每股1.80港元溢價約55.6%。

今次私有化該建議將涉及註銷1.89億股，以換取每股計劃股份2.80元現金的註銷價，公告稱，該建議所需的現金總額將為約5.30億元。

現時創辦人集團共同直接及間接持有合共4.57億股，持股量約61.83%。

公告提到，要約人計劃在私有化後對金嗓子開展業務轉型，以便將資源集中在潤喉片及其他醫藥及食物類產品的產銷發展。創辦人集團及亞賦基金均認為，公司在公開股票市場外實施擴張及轉型將更為有效。創辦人集團及亞賦基金計劃傾注財務及營運資源予公司，從而重振增長及物色新商機。

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編輯：李哲毅