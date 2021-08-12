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【免費用5G Wi-Fi】九巴夥SmarTone推5G巴士　20部巴士免費用、每日無限節數（附網速實測）

科技 18:48 2021/08/12

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九巴夥拍SmarTone宣布，由即日起在20部巴士上提供免費SmarTone 5G Wi-Fi服務。

九巴今（12日）夥拍SmarTone宣布，由即日起在20部巴士，提供免費SmarTone 5G Wi-Fi服務，讓乘客可以使用每節30分鐘，每日無限節數的5G網絡，提升乘車體驗。九巴財務總管梁祖德指，會在體驗期內觀望市場反應，暫時預計該5G Wi-Fi服務不會變成收費模式，並且將推出至更多巴士上。

20部5G巴士的車頭位置均會有5G貼紙，乘客只需上車後，在手機，電腦及遊戲機等裝置，搜尋及連線至「KMB x SmarTone 5G」，閱讀使用條款後，按「同意」及「連接」即可。每節5G Wi-Fi服務可使用30分鐘，每日無限節數，乘客重新登人便可再次使用30分鐘。

    點擊圖片放大
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SmarTone市務及銷售部主管林寶表示，由於SmarTone 5G已覆蓋熱門行山徑及郊野公園，所以九巴亦特別安排行走假日郊遊熱點的「R線」進行試驗，讓市民於郊區亦能感受SmarTone的極速5G網絡。目前該20部5G巴士主要行走10條市區及郊區路線，包括：

1 竹園邨 ⇋ 尖沙咀碼頭
87D 錦英苑 ⇋ 紅磡站
89D 烏溪沙站 ⇋ 藍田站
92R 西貢 ⇋ 尖沙咀碼頭
96R 鑽石山站 ⇋ 黃石碼頭
264R 天耀⇋ 大埔墟站
268X 洪水橋(洪福邨) ⇋ 佐敦(西九龍站)
289R 黃石碼頭 ⇋ 沙田巿中心
299X 沙田巿中心 ⇋ 西貢
603 平田 ⇋ 中環(渡輪碼頭)

是次5G網速測試均採用應用程式「Speedtest-速度測試」配合進行。另有5G VS 4G Wi-Fi網速表現： 

    點擊圖片放大

此外，梁祖德又指，九巴將會藉著5G技術，配以影像分析、人工智能、物聯網及大數據分析等，研究更多可行性應用於巴士服務上。例如在手機App「App1933-KMB·LWB」上，提供每架巴士的載客量，以及大型轉乘站候車情況，方便乘客安排出行。九巴亦可根據資訊作出車務調動及疏導乘客。

    點擊圖片放大

記者：張寶燕

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