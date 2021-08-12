【反壟斷法】美國兩黨參議員提新法案　防App Store和Google Play權力過大

美國社會各界對科技巨頭的反壟斷爭議不斷，美國兩黨三名參議員於周三（11日）提出了一項名為「應用程式市場開放法」（Open App Markets Act）的新法案，法案將對蘋果公司（Apple Inc.）和Google的應用程式商店（App Store和Google Play ）推出新規例。

綜合外媒報道，法案是由民主黨參議員 Richard Blumenthal、Amy Klobuchar 與共和黨參議員 Marsha Blackburn 聯合發起，內容將禁止蘋果和Google強迫軟件開發商使用它們的支付系統，並禁止兩家公司懲罰在其他平台提供提供不同定價的開發商。法案還允許於第三方下載應用程式，不過現時該功能可供Android用戶使用。而蘋果則因認為此舉會產生安全漏洞，用戶只能通過蘋果的應用程式商店下載。

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Blumenthal認為蘋果和Google的權力已經達到扼殺創意和影響整個經濟的地步。他預計眾議院很快就會有相似的立法。

蘋果表示，應用商店是「前所未有的引擎」，帶來經濟增長和創新，現在支持美國50個州超過210萬個工作崗位。而Google拒絕回應，但發言人引用公司早前發表的聲明，Android設備通常預裝了兩個或更多應用程式商店，應用程式商家可被允許在不使用Google Play的情況下提供下載。

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責任編輯：黃苑筠