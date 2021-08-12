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【JUPAS放榜攻略】JUPAS今日放榜 大學唔收可以點算 中六畢業出路一覽(下)

理財智慧 20:33 2021/08/12

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今日(12日)是JUPAS結果公佈的大日子，有些同學成績優異，能入讀自己心儀的大學，但有些同學成績則未如理想，無法就讀大學，但如果同學想繼續升學又有何出路，一文盡看中六畢業出路。

4) 職訓局課程 - IVE基礎課程文憑或職專文憑

職業訓練局提供的課程均為職業導向，主要教授相關行業的專業技能，再就讀銜接學士學位，幫助有助投身職場的畢業生裝備自己。IVE所提供的基礎課程設應用科學、商業、社會服務、酒店款待等8方面，而有關的修讀期大約1年，修讀完成後的資歷等同文憑試考取5科第二級成績 (包括中、英文)，畢業生可投身職場或報讀VTC高級文憑。

5) 毅進文憑課程

毅進文憑課程為職業導向，主要教授創意廣告設計學、紀律部隊、咖啡調配及西式糕點製作科等相關行業的專業技能。畢業後的學生將被視作持有文憑試五科達2級（包括中英文）程度，如果曾修讀數學科延伸單元，將被視作持有文憑試五科達2級（包括中英數）程度。

6) 國內/海外升學

同學假若不想在本地升學，海外升學也是一個好選擇。同學可以選擇到中、美、英、澳洲等國家留學。謹記不同國家申請海外留學的機制都有不同，例如部分國家會要求學生進入大學先讀社區學院，再銜接至學位課程。另外，同學在海外升學前，要注意自己報謮的課程在香港的認受性，以免最後得不償失。

7) 重讀或自修中六

成績未達的同學，亦可以選擇重讀中六或以自修生身份重考文憑試。由於重讀生或自修生只有不足半年的時間再次應考，因此同學們應了解文憑試成績未如理想的原因及自身能力，從而作出重考的決定。另外，考慮重讀中六課程前，應先諮詢學校老師、升學主任及家人的意見。

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責任編輯：羅浩濂

行業 職業訓練局 學士 畢業 高級文憑 IVE

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