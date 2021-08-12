【香港出口】6月出口貨量按年升26.1%　業界仍持觀望態度

▲ 對於政府統計處今日（8月12日）發表的6月份對外商品貿易貨量及價格統計數字，分析師和業界均表示，按年上升26.1%的數字符合預期。（資料圖片）

對於政府統計處今日（8月12日）發表的6月份對外商品貿易貨量及價格統計數字，分析師和業界均表示，按年上升26.1%的數字符合預期。

【香港出口】6月出口貨量按年升26.1% 輸往中、台、日、美、印錄雙位數字升幅

星展銀行香港經濟師謝家曦認為，6月本港的出口貨量升幅符合預期，他指全球疫情漸趨緩和，環球經濟改善亦帶動了香港經濟好轉。出口貨中，又以醫療產品和在家工作時用到的電子產品需求較大，證明外國對抗疫產品的需求仍然龐大。對於下半年的市場趨勢，他預計受基數大影響，下半年將迎來跌幅。

香港中華出入口商會副會長許華傑則表示，升幅符合預期，但數上升的大部分原因來至上年疫情打擊過於嚴重，及後大幅反彈頗為合理。他指接下來的幾個月才是關鍵，對未來出口貨量的幅度仍持觀望態度。他又表示，近期因Delta病毒影響，不少主要出口地區又再受封，行業的運輸成本也因此調高了2至3成。他指有港商透露，近日往內地的運船訂位很快便爆滿，需一早訂位以防商品運送受阻。

不過他又表示「有危才有機」，外國對本港產品需求十分強勁，以美國、歐洲部分地區和澳洲的需求最為顯著，他亦期望東南亞等地的疫情能盡快受控，使出口回復正常運作。

【麥當勞】憂慮Delta變種病毒 麥當勞要求所有美國辦公室員工接種疫苗

【再工業化】「再工業化資助計劃」批出新項目 將建立兩條智能靜電紡絲生產線

記者：李智美