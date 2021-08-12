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【藍籌業績】上半年純利升6% 中移動表示下半年推動回A股上市

股樓投資 18:29 2021/08/12

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中移動 （00941） 今日公布上半年業績，其中營運收入按年升13.8%至4,436億元人民幣，純利按年升6%，中期息1.63元，按年增6.5%。公司首席執行官在業績會表示，下半年公司將加快5G網絡建設，保持網絡優勢，同時目標5G用戶達到2億人，移動ARPU穩定增長，而家庭寬頻業務則目標增加1,500萬戶。

延伸閱讀     中移動績前  大行最新評級和目標價一覽   見【下一頁

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另外，公司上半年已完成資本開支目標的47%，認為進展合理，並無受芯片供應影響，不過由於部分項目與廣電共建共享，因此需要一定時間協商，認為共建共享是雙方共贏的方式。

公司指下半年將會加快推動回A股上市的計劃，所得資金能用於技術研發及生態構建，管理層指公司市場位於內地為主，回A後可令資本及客戶共享成長，同時希望透過引入戰略投資者，令公司健康發展。

同場加映  【孫子市法】黑色星期五又到 監管疫情殺到 淡友理想可達到?

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撰文 : 謝克迪, CFA

中國移動（00941） 港股 經濟 寬頻 純利 香港 A股 5G

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