澳洲華裔男掌摑店員罪成 法官判留案底免監禁

澳洲一間奶茶店今年初發生衝突，一名華裔男子爭執後掌摑女店員影片在網上廣為流傳。近日影片中的男子被澳洲法院定罪，獲判守行為2年半，免於入獄，但會留下犯罪紀錄。主審法官認為男子是好人，相信再犯機會不大。

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40歲的郭磊（Lei Guo，音譯）於當地時間周三（11日）被判守行為2年半，無需入獄。法官費伊（John Fahey）判案表示，郭磊對事件判斷有誤，掌摑女店員力度很大，並且沒有任何預警，很可能傷害店員。

郭磊在證詞中表示，自己和奶茶店老闆是朋友，女店員在為他及家人點餐時，表現無理及唐突。他無意中聽到店員和老闆間的爭執，誤以為店員是在批評自己。當費伊講述襲擊細節時，郭磊點頭表示認同。

費伊指，不明白為何有關事件受到大量公眾關注，連郭磊身在中國的父母亦受到騷擾，甚至是死亡威脅。但郭磊在阿德萊德華人社區聲譽良好，其證人及心理報告亦指再犯機會很低， 費伊表示毫不懷疑郭磊是個好人，只是好人偶爾也會做壞事。但礙於事件關注度高，費伊認為需要留下犯罪紀錄。

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事發於澳洲南部城市阿德萊德（Adelaide）的Fun Tea奶茶店，華裔男子郭磊與女店員發生爭執，之後更掌摑了女店員。事件影片其後在網上廣為流傳，引發澳洲及中國社會廣泛關注。郭磊6月時決定認罪，並等候判罪。

被掌摑女店員曾接受訪問稱，受影片影響，自己精神健康狀況下降，變得害怕陌生人及外出，已經無出去工作。

責任編輯：李俊儀