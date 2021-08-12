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【趣話財經】次子獲任董事會副主席 長子被廢怒斥父親作為主席不要戀權 萬洲版宮廷鬥爭如何收科？

股樓投資 18:05 2021/08/12

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主營豬肉的萬洲國際 （00288） 今日公布業績，不過公司的人事變動更引人注意，主席萬隆辭去行政總裁一職，但仍留任公司董事會主席及執行董事的職位，而其次子萬宏偉則獲任命為董事會副主席。

今年6月17日萬洲國際發表公告，指萬隆的長子、當時為公司執行董事及副總裁萬洪建「對公司財物作出不當攻擊行為」，將其踢出董事局，後來萬洪建指因為討論高管任職問題,而發生爭執，而早前他接受內地傳媒訪問時，更把矛盾公開，炮轟萬隆「收購海外屠宰公司、放任幾十億美元外流美國」，「把幾億股票激勵放入自己囊中」等，要求父親不要貪戀權力帶來的愉悅感。

萬洲今日公布業績，今年上半年收入按年升6.8%，純利按年跌2%。今日公司股價跌1.1%至6.36元。

同場加映  【孫子市法】黑色星期五又到 監管疫情殺到 淡友理想可達到?

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 收購 經濟 股票 萬洲國際（00288）

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