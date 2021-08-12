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【異動股】中集安瑞科急升18%　新收購布局水上清潔能源

股樓投資 18:04 2021/08/12

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中集安瑞科（03899）公布，日前斥5.29億元人民幣收購豐順船舶資產，將能為集團掌握船塢及岸線碼頭的雙稀缺資源，深化在水上清潔能源產業鏈布局及成本優勢等，集團今日股價急升18%。

另外，交銀國際早前亦發表報告，維持公司「買入」評級，目標價由7.38港元提升13.4%至8.37港元，預測公司上半年核心盈利從低基數複蘇。另外，在製氫領域，中集安瑞科在今年5月與鞍鋼股份達成合營協議，成立合營公司以建設和運營焦爐氣製液化天然氣及聯產氫氣項目。

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

中集安瑞科（03899） 港股

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