「POPCAT」網頁小遊戲迅速爆紅　引全球網友綫上競賽瘋狂點擊

▲ 「POPCAT」網頁小遊戲迅速爆紅，引起全球網民瘋狂競賽。

東京奧運剛閉幕不久，相信不少人仍然沈浸於運動競賽的熱潮。最近一款網頁小遊戲突然爆紅，玩家只需在網頁上不停點擊，遊戲就會顯示全球各地的累積點擊排行榜，迅速引起全球網民在綫上進行競賽。

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最近不論在Twitter、Facebook等社交媒體上，都不難看到有用戶分享一款「POPCAT」網頁小遊戲。玩家只要點擊一下，畫面中的貓貓就會發出「POP」一下聲音，而遊戲可持續記錄玩家的點擊次數。

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據悉，該遊戲中的「Popcat」源自於Twitter的一段爆紅影片，這隻貓咪名字為「Oatmeal」，因樣子可愛而被主人製成gif動圖，後來迅速爆紅，更被網民製作成迷因（meme）圖。

遊戲將會記錄玩家所在地區累積點擊次數，並會顯示全球各國點擊排行榜。截至香港時間11日下午5時20分為止，目前排名全球第一位的芬蘭，累積點擊次數為5,398,824,291，其次為瑞典及台灣。而香港累積點擊次數就達到49,337,436次，暫時排名全球第31位。

責任編輯：李寶如