  • 29°C
香港時間 : 2021812日 (四) 18:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「POPCAT」網頁小遊戲迅速爆紅　引全球網友綫上競賽瘋狂點擊

科技 18:00 2021/08/12

分享：

「POPCAT」網頁小遊戲迅速爆紅，引起全球網民瘋狂競賽。

東京奧運剛閉幕不久，相信不少人仍然沈浸於運動競賽的熱潮。最近一款網頁小遊戲突然爆紅，玩家只需在網頁上不停點擊，遊戲就會顯示全球各地的累積點擊排行榜，迅速引起全球網民在綫上進行競賽。　

＜＜【WhatsApp】WhatsApp允許用戶跨平台轉移對話記錄　Galaxy Z Fold3、Z Flip3均支援

＜＜Logitech推無線藍牙機械鍵盤　EMOJI按鍵設計＋設3款配色

最近不論在Twitter、Facebook等社交媒體上，都不難看到有用戶分享一款「POPCAT」網頁小遊戲。玩家只要點擊一下，畫面中的貓貓就會發出「POP」一下聲音，而遊戲可持續記錄玩家的點擊次數。

    點擊圖片放大
    +2

據悉，該遊戲中的「Popcat」源自於Twitter的一段爆紅影片，這隻貓咪名字為「Oatmeal」，因樣子可愛而被主人製成gif動圖，後來迅速爆紅，更被網民製作成迷因（meme）圖。

遊戲將會記錄玩家所在地區累積點擊次數，並會顯示全球各國點擊排行榜。截至香港時間11日下午5時20分為止，目前排名全球第一位的芬蘭，累積點擊次數為5,398,824,291，其次為瑞典及台灣。而香港累積點擊次數就達到49,337,436次，暫時排名全球第31位。

責任編輯：李寶如

相關文章

【實踐環保】棄用一次性塑膠　三星宣布2025年行動裝置均以回收材料製造
今日
【實踐環保】棄用一次性塑膠　三星宣布2025年行動裝置均以回收材料製造
【Twitter】Twitter網頁全新改版　新增「Chirp」字體+簡約介面設計
今日
【Twitter】Twitter網頁全新改版　新增「Chirp」字體+簡約介面設計
【IG新功能】Instagram推「Hidden Words」功能　用戶可過濾私訊內容
2021/08/11
【IG新功能】Instagram推「Hidden Words」功能　用戶可過濾私訊內容
【小米新品】小米仿生四足機械人　內建AI語音互動系統、人臉識別技術
2021/08/11
【小米新品】小米仿生四足機械人　內建AI語音互動系統、人臉識別技術

你可能感興趣

【實踐環保】棄用一次性塑膠　三星宣布2025年行動裝置均以回收材料製造
今日 15:00
【實踐環保】棄用一次性塑膠　三星宣布2025年行動裝置均以回收材料製造
【Twitter】Twitter網頁全新改版　新增「Chirp」字體+簡約介面設計
今日 14:19
【Twitter】Twitter網頁全新改版　新增「Chirp」字體+簡約介面設計
【IG新功能】Instagram推「Hidden Words」功能　用戶可過濾私訊內容
20:00 2021/08/11
【IG新功能】Instagram推「Hidden Words」功能　用戶可過濾私訊內容
遊戲平台 電腦軟件 遊戲 瑞典 芬蘭 媒體 運動 香港 Twitter 台灣

下一篇文章

【WhatsApp】WhatsApp允許用戶跨平台轉移對話記錄　Galaxy Z Fold3、Z Flip3均支援
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【小米新品】小米仿生四足機械人　內建AI語音互動系統、人臉識別技術
【小米新品】小米仿生四足機械人　內建AI語音互動系統、人臉識別技術
【三星摺機】Galaxy Z Flip3 5G登場　機面屏幕大增4倍（有片+多圖）
【三星摺機】Galaxy Z Flip3 5G登場　機面屏幕大增4倍（有片+多圖）
【惡意軟件】Android出現藏有「FlyTrap」病毒惡意軟件　影響全球144個國家用戶
【惡意軟件】Android出現藏有「FlyTrap」病毒惡意軟件　影響全球144個國家用戶
【打擊山寨貨】亞馬遜、GoPro聯合起訴中國盜版商　永久封鎖相關帳號
【打擊山寨貨】亞馬遜、GoPro聯合起訴中國盜版商　永久封鎖相關帳號
【三星發布會】三星摺機Galaxy Z Fold3 5G　首度搭載屏下鏡頭（有片+多圖）
【三星發布會】三星摺機Galaxy Z Fold3 5G　首度搭載屏下鏡頭（有片+多圖）
【航拍機】不敵航拍新政策？　DJI香港旗艦店下週結業
【航拍機】不敵航拍新政策？　DJI香港旗艦店下週結業