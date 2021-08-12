【筍盤推介】半新盤慳裝修　間隔四正好使　可造九成按揭

買樓自住要住得舒適，靚裝修必不可少，以下介紹的放盤單位是近年入伙的半新盤，單位內櫳裝修新淨，可省卻不少裝修和設計費用。

是次介紹的放盤位於屯門䨇寓南冀低層A室，單位實用面積521平方呎，兩房間隔，業主叫價777萬元放售。最大賣點是屋苑樓齡新，單位內櫳亦新淨企理，可省裝修，且單位向東南，間隔四正，並交吉有匙可睇樓。

䨇寓由香港興業、怡峰控股、顥永及創獅合作發展，項目位於屯門湖安街8號，由2017年8月起入伙，樓齡4年。物業設1座，共提供222伙，實用面積由253至869平方呎不等，戶型由開房式至三房，大部份單位望海景。項目自設會所及停車場，此外亦鄰近港珠澳大橋。

單位圖片︰

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放盤單位： 屯門䨇寓南冀低層A室（物業編號：AN219668） 實用面積： 521平方呎 間隔︰ 兩房 叫價︰ 777萬元 方位︰ 向東南 賣點︰ 單位內櫳連裝修

有匙可睇樓

間隔四正企理

樓齡新，屬優質物業

屋苑設會所及停車場

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

http://www.manyw.com/details/?262479B

註︰

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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