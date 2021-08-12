  • 29°C
香港時間 : 2021812日 (四) 21:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【筍盤推介】半新盤慳裝修　間隔四正好使　可造九成按揭

股樓投資 21:08 2021/08/12

分享：

買樓自住要住得舒適，靚裝修必不可少，以下介紹的放盤單位是近年入伙的半新盤，單位內櫳裝修新淨，可省卻不少裝修和設計費用。

是次介紹的放盤位於屯門䨇寓南冀低層A室，單位實用面積521平方呎，兩房間隔，業主叫價777萬元放售。最大賣點是屋苑樓齡新，單位內櫳亦新淨企理，可省裝修，且單位向東南，間隔四正，並交吉有匙可睇樓。

䨇寓由香港興業、怡峰控股、顥永及創獅合作發展，項目位於屯門湖安街8號，由2017年8月起入伙，樓齡4年。物業設1座，共提供222伙，實用面積由253至869平方呎不等，戶型由開房式至三房，大部份單位望海景。項目自設會所及停車場，此外亦鄰近港珠澳大橋。

單位圖片︰

    點擊圖片放大
    +8
    +7
放盤單位： 屯門䨇寓南冀低層A室（物業編號：AN219668）
實用面積： 521平方呎
間隔︰ 兩房
叫價︰ 777萬元
方位︰ 向東南
賣點︰
  • 單位內櫳連裝修
  • 有匙可睇樓
  • 間隔四正企理
  • 樓齡新，屬優質物業
  • 屋苑設會所及停車場

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理

http://www.manyw.com/details/?262479B

註︰

  • 以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。 
  • 投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

同場加映︰【孫子市法】黑色星期五又到 監管疫情殺到 淡友理想可達到？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【筍盤推介】近地鐵近商場　附近多地道小食　首期64萬
2021/08/09
【筍盤推介】近地鐵近商場　附近多地道小食　首期64萬

你可能感興趣

【筍盤推介】近地鐵近商場　附近多地道小食　首期64萬
16:44 2021/08/09
【筍盤推介】近地鐵近商場　附近多地道小食　首期64萬
私人屋苑 屯門 䨇寓 祥益地產

上一篇文章

【MPF】積金局發表最新年報 以離港為由取MPF金額急升約27%

下一篇文章

【JUPAS放榜攻略】JUPAS今日放榜 大學唔收可以點算 中六畢業出路一覽(下)
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【有相睇】公屋客原想抽綠置居　見移民盤大減價放售即轉軚　425萬入市盈福苑
【有相睇】公屋客原想抽綠置居　見移民盤大減價放售即轉軚　425萬入市盈福苑
【網民熱話】出身自基層 好奇問「有中產父母生活如何？」 網民：家家有本難唸的經
【網民熱話】出身自基層 好奇問「有中產父母生活如何？」 網民：家家有本難唸的經
【消費券熱話】女友無法用T&G付款 問港男借支付寶被拒後哭鬧 網民：店鋪加價 不要買
【消費券熱話】女友無法用T&G付款 問港男借支付寶被拒後哭鬧 網民：店鋪加價 不要買
【室內裝修】兩夫婦為生育作好準備 38萬裝修270呎蝸居變2房　飯廳採用「升降枱」設計　生小朋友都唔驚
【室內裝修】兩夫婦為生育作好準備 38萬裝修270呎蝸居變2房　飯廳採用「升降枱」設計　生小朋友都唔驚
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【筍工推介】衞生署招聘助理經理 頂薪可達近4萬元 入職條件一覽
【筍工推介】衞生署招聘助理經理 頂薪可達近4萬元 入職條件一覽