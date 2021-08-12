【筍盤推介】半新盤慳裝修　間隔四正好使　可造九成按揭

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買樓自住要住得舒適，靚裝修必不可少，以下介紹的放盤單位是近年入伙的半新盤，單位內櫳裝修新淨，可省卻不少裝修和設計費用。
是次介紹的放盤位於屯門䨇寓南冀低層A室，單位實用面積521平方呎，兩房間隔，業主叫價777萬元放售。最大賣點是屋苑樓齡新，單位內櫳亦新淨企理，可省裝修，且單位向東南，間隔四正，並交吉有匙可睇樓。
䨇寓由香港興業、怡峰控股、顥永及創獅合作發展，項目位於屯門湖安街8號，由2017年8月起入伙，樓齡4年。物業設1座，共提供222伙，實用面積由253至869平方呎不等，戶型由開房式至三房，大部份單位望海景。項目自設會所及停車場，此外亦鄰近港珠澳大橋。
單位圖片︰
|放盤單位：
|屯門䨇寓南冀低層A室（物業編號：AN219668）
|實用面積：
|521平方呎
|間隔︰
|兩房
|叫價︰
|777萬元
|方位︰
|向東南
|賣點︰
|
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
http://www.manyw.com/details/?262479B
註︰
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撰文 : 謝昕蕎