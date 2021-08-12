睇樓都有獎抽 新地會會員參觀示範單位 有機會贏iPad SmarTone 5G寬頻優惠

為鼓勵港人接種疫苗，多間企業大搞打疫苗抽獎優惠；為吸引更多人睇樓，最近新鴻基地產（00016）旗下的客戶專會新地會推出「新地會會員參觀示範單位大抽獎」，推出連續8星期每週送出一部iPad平板電腦大抽獎，以答謝會員對新地會的長期支持。

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新地會於1996年成立，會員人數現今累計至逾 43 萬，為香港最大的地產發展商客戶專會。新地會會員凡於8月12日至10月6日期間到訪參觀新地於香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場（ICC）內設有示範單位開放予公眾參觀之樓盤，即日可於會場之「參觀示範單位大抽獎電子登記站」進行網上登記「參觀示位大抽獎」，有機會贏取iPad平板電腦（價值港幣3,399元）1部，並通過登記之電郵地址獲得電子優惠券1套，包括SmarTone Home 5G寬頻指定服務免2個月月費優惠^、HomeSquare額外免費泊車^及商戶優惠^。

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尚未成為新地會會員的人士可於會場之電子登記站即時免費申請成為新地會會員，並同時登記參加「參觀示位大抽獎」。新地會將於推廣期內連續8星期每週抽出1名得獎者，共8個抽獎日，首個抽獎日為2021年8月19日，其餘抽獎日子詳情見下表：

^ 優惠受條款及細則約束。

有關「新地會會員參觀示範單位大抽獎」之詳情、其他條款及細則，請參閱新地會網站。

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記者：陳詠妍