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【百度業績】百度上季經調整純利54億元勝預期 百度核心收入增長27%

新經濟追蹤 18:01 2021/08/12

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百度收市後公佈第二季業績。

百度 （09888） 公佈，上季收入錄得313.5億元（人民幣，下同），按年增長20%，高於市場預期的309億元；Non-GAAP（非公認會計準則）經調整淨利潤為53.6億元，按年升5%，仍高於市場預期的45.8億元。百度（美：BIDU）美股盤前跌1.5%，港股今日績前收報159元，跌2%，成交4億元。

百度創辦人、CEO李彥宏表示，百度核心上季再次取得強勁增長，主要得益於AI（人工智能）業務的快速增長。百度核心（愛奇藝以外業務）上季收入按年增長27%至240.4億元，主要得益於智能雲業務按年增長71%。首席財務官余正鈞表示，百度搜索信息流業務發展穩健，將堅定執行並引領包括智能雲、智能駕駛、小度智能助手等在內的AI創新業務計劃。

百度：未來兩至三年將無人車開放至內地30個地市【下一頁】

百度核心收入當中，在線營銷收入為190億元，按年增長18%；非在線營銷收入為50億元，按年增長80%，主要受AI雲及其他服務等推動。

公司同時指引，第三季度假設百度核心收入按年增長9%至20%，百度整體收入預期介乎306億至335億元，按年增長8%至19%。

智能駕駛業務方面，Apollo L4自動駕駛駛累計測試里程達750萬英里，按年增長152%。Apollo已獲得278張自動駕駛測試牌照，反映Apollo在不同的地理區域及廣泛的場景下進行測試。

百度APP 6月的月活躍用戶達到5.8億，相較今年3月的5.58億增加2200萬，每日登陸用戶佔比77%。

愛奇藝上季總收入則增長3%至76億元，淨虧損14億元，按年持平。截至6月底，愛奇藝的總訂閱用戶約1.06億。

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編輯：陳健婷

港股 新經濟股 業績公布 百度集團—SW（09888）

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