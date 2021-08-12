【百度業績】百度上季盈利勝預期美股仍跌逾4% 李彥宏：2025年Robotaxi成本將低於人工駕駛

百度 （09888） 公佈，上季收入錄得313.5億元（人民幣，下同），按年增長20%，高於市場預期的309億元；Non-GAAP（非公認會計準則）經調整淨利潤為53.6億元，按年升5%，仍高於市場預期的45.8億元。

不過公司指引，第三季度假設百度核心（愛奇藝以外業務）收入按年增長9%至20%，百度整體收入預期介乎306億至335億元，按年增長8%至19%，低於市場預期，百度（美：BIDU）美股早段跌逾4%。

百度創辦人、CEO李彥宏表示，百度核心上季再次取得強勁增長，主要得益於AI（人工智能）業務的快速增長。百度核心上季收入按年增長27%至240.4億元，主要得益於智能雲業務按年增長71%。首席財務官余正鈞表示，百度搜索信息流業務發展穩健，將堅定執行並引領包括智能雲、智能駕駛、小度智能助手等在內的AI創新業務計劃。

百度：未來兩至三年將無人車開放至內地30個地市【下一頁】

百度核心收入當中，在線營銷收入為190億元，按年增長18%；非在線營銷收入為50億元，按年增長80%，主要受AI雲及其他服務等推動。

智能駕駛業務方面，李彥宏在業績會表示，目前正致力於降低無人車的成本，相信到2025年，自動駕駛出租車（Robotaxi）的成本將低於人工駕駛，屆時業務規模一定會較現時更大。Apollo L4自動駕駛駛目前累計測試里程達750萬英里，按年增長152%。Apollo已獲得278張自動駕駛測試牌照，反映Apollo在不同的地理區域及廣泛的場景下進行測試。

百度APP 6月的月活躍用戶達到5.8億，相較今年3月的5.58億增加2200萬，每日登陸用戶佔比77%。

愛奇藝上季總收入則增長3%至76億元，淨虧損14億元，按年持平。截至6月底，愛奇藝的總訂閱用戶約1.06億。

百度列帳淨虧損6億元，包括長期投資公允價值虧損31億元，主要與快手 （01024） 長期投資按市價計量的調整有關。

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編輯：陳健婷