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【職場熱話】同事究竟有幾口疏 打工仔分享慘痛經驗 網民: 要學識保護自己

理財智慧 19:05 2021/08/12

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在職場上，總會遇上一些喜歡說是說非的同事，喜歡把別人的私人事，以「是非當人情」和其他人分享。這些行為除了會破壞同事之間的信任，甚至可能令同事之間引起矛盾，所以作為員工應該要好好管理好自己的嘴巴。有網民在網上發文，問是否在職場上遇到過「 口疏」的同事。

【職場熱話】盤點職場上最怕遇到十種人　「金手指」最多人講　某英文名令人討厭？【下一頁

樓主指自己有幾年工作經驗，慶幸自己都是可以守秘的人，而且暫時未遇到這種喜歡「說是非的同事」，有不少網民都回應在職場上的經歷，指：「最危險是一些幫了你的同事，有位同事在工作上經常幫助我，但熟絡後一直都問我私人事，我也只好回答。但後果是他將我的事與其他同事分享」、「在公司總有一個事當自己是社工的同事，好樂於聆聽其他同事的分享，每個同事都樂於和她交心，但最後她會把你的私事公諸於世」

同場加映: 【孫子市法】黑色星期五又到 監管疫情殺到 淡友理想可達到?


 

有網民提醒要保護自己和小心年長一輩的同事：「其實在讀書的時候都知道，有些人根本不可信，即使看起來正人君子，也不能守秘」、「較年長的同事通常都比較『八卦』，最喜歡問人私事，特別是薪金和家庭」有網民分享自己被同事出賣的經歷：「我和一個曾經同學的同事說我第二日會去別的公司上班，他立即和老闆說了此事，在離職前老闆和我說：『年輕人，那間公司也很辛苦，有興趣的話日後回來幫忙』」最後樓主都提醒各位逢人只說三分話 未可全拋一片心。

 

【延伸閱讀】投資新股一定賺？做孖展提高中籤率隨時蝕到入肉【下一頁

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編輯：陳佳恩

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