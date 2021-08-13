【職場熱話】老闆突離世 公司轉交到叔叔手上 老闆房燈不斷閃 疑似事有蹺蹊

打工仔對很多事件都感到害怕，如減薪、裁員，甚至是降職。但最害怕的是老闆突然離世，公司無人接手。近日有網民於網上討論區發文，指老闆離世，其辦公室的燈不斷在閃。

網民經歷：

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不少人覺得要冷靜，不要嚇自己，直言：「平生不作虧心事，間房燈閃也不驚！」。樓主就回應，指公司很多人都覺得事有蹺蹊，因為交接實在做得太快，令人懷疑是有內幕。而且兒子剛成年，準備去外國留學，又沒有能力接手公司，惟一選擇就是叔叔繼承。網民知道後，就直言：「要報警！」

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網民建議樓主正常工作，不關自己的事就當看不見。如果真的有鬼，越表現慌張，就越危險。若然老闆生前和樓主不熟，就不需要害怕，做好份內事就可以。

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責任編輯：張瑋婷