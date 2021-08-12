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【加密貨幣】史上最大加密貨幣盜竊案後續　黑客主動歸還過半加密貨幣　

股樓投資 21:34 2021/08/12

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近年來加密貨幣盜竊案層出不窮，本周二（10日）再有價值約6.1億美元（約47億元）加密貨幣被盜。據報有黑客利用跨區塊鏈交易協議「Poly Network」的漏洞，竊取了價值逾6億美元的加密貨幣，或有可能是「去中心化金融」（DeFi）史上最大規模的加密貨幣盜竊案。

但出人意料的是，就在Poly Network苦於如何追回被盜資產之際，這位黑客卻於本周四（12日）主動現身，並分批次歸還了價值3.42億美元的加密貨幣。他還在區塊鏈平台上分享稱，自己攻擊Poly Network的動機僅僅是「因此有趣」，至於為什麼要歸還？他表示：「一開始就打算歸還，我對金錢不是太感興趣！」

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在兩頁「自問自答」中，這位黑客還稱讚Poly Network的系統完善，整個過程讓他感到非常具有挑戰性，但卻從未暴露自己的蹤跡。他還表示，自己願意給Poly Network一些有關網絡安全的建議，這樣他們未來才有管理數億美元資產的資格。

網民紛紛在Poly Network的社交媒體下留言表示震驚，甚至有人建議加密貨幣公司聘請這位黑客，加強網絡安全。更加有趣的是，有大量網民留下自己的銀包地址，以希望提前退休、支付大學學費等各種理由，請求黑客轉移少量以太幣到自己的銀包當中。

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编辑：李勝男

經濟 黑客

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