▲ 【阿里巴巴9988】阿里巴巴性醜聞案 俞永福接任請辭CEO

阿里巴巴 （09988） 女員工涉遭性侵案，董事局主席張勇宣布同城零售事業群總裁李永和等人引咎辭職。內地媒體報道，生活服務板塊的總負責人俞永福會接替李永和擔任行政總裁。

近2個月來，阿里巴巴旗下的本地生活公司頻繁調整，從王磊、李永和到俞永福，已經連續換了三任行政總裁。報道引述一位生活服務板塊的員工透露，一個月前組織調整剛剛完成，生活服務業務板塊諸多權責仍不明朗，仍處在內部人員調配和調整的階段，各位高層和上一任CEO李永和的磨合還未完成，又迎來新的CEO，具體的人員調配又需從頭再來。

上月阿里巴巴才重整架構，將餓了麼、高德和飛豬組合成本地生活服務板塊，由俞永福代表集團分管，向張勇匯報。李永和擔任本地生活事業群總裁。

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編輯：吳敏芳



