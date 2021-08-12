  • 29°C
香港時間 : 2021812日 (四) 18:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】IOC換被咬凹金牌 名古屋市長願找數

環球社會熱點 18:05 2021/08/12

分享：

日本名古屋市市長河村隆之早前在歡迎日本奧運金牌運動員的活動上，違反防疫規定拉下口罩咬凹金牌，事件引來猛烈抨擊。國際奧委會其後表示可以更換金牌，河村隆之亦表示願意支付有關費用。

奧運奪冠不及美斯加盟PSG 法國女子手球金牌埋怨 【下一頁】

日本壘球代表隊贏得金牌後，隊員後藤希友返回家鄉名古屋時，市長河村隆之舉辦歡迎儀式。期間，河村隆之把金牌放在頸部，語出輕浮地問：「是否禁止與金牌發生親密關係？」，然後河村隆之突然拉下口罩用力咬金牌。

    點擊圖片放大
    +2

由於拉下口罩違反防疫規定，加上活動現場亦滿布防疫提示，河村隆之遭受嚴重批評。事後，河村隆之公開為自己的行為道歉，但否認當時的行為涉及性騷擾。河村隆之亦稱收到日本奧委會（JOC）主席山下泰裕的訓誡，並向對方表示願意支付更換咬凹金牌的費用。

【東京奧運】牙買加跨欄選手險失金 多得義工出手相助 【下一頁】

《共同社》引述消息人士，指國際奧委會（IOC）﹑JOC及東京奧組委協調後，願意為後藤希友替換被咬凹的金牌，後藤希友預計很快會收到完整的金牌。IOC在奧運舉行期間曾呼籲，運動員不要咬金牌，表明獎牌是以廢棄電子設備煉成。

責任編輯：吳漢培

相關文章

【東京奧運】閉幕禮日本收視理想 東京都近半觀眾收看
2021/08/11
【東京奧運】閉幕禮日本收視理想 東京都近半觀眾收看
【東京奧運】芭比出特別版 少一族裔被轟歧視
2021/08/10
【東京奧運】芭比出特別版 少一族裔被轟歧視
【東京奧運】美國收視唔好 得返倫敦奧運一半
2021/08/10
【東京奧運】美國收視唔好 得返倫敦奧運一半
【東京奧運】主辦吸引力大減 更多城市或卻步
2021/08/10
【東京奧運】主辦吸引力大減 更多城市或卻步
【東京奧運】日本奧委會派逾2826萬獎金 橋本大輝料拎最多
2021/08/09
【東京奧運】日本奧委會派逾2826萬獎金 橋本大輝料拎最多

你可能感興趣

【東京奧運】閉幕禮日本收視理想 東京都近半觀眾收看
13:44 2021/08/11
【東京奧運】閉幕禮日本收視理想 東京都近半觀眾收看
【東京奧運】芭比出特別版 少一族裔被轟歧視
11:38 2021/08/10
【東京奧運】芭比出特別版 少一族裔被轟歧視
【東京奧運】美國收視唔好 得返倫敦奧運一半
11:01 2021/08/10
【東京奧運】美國收視唔好 得返倫敦奧運一半
運動 奧運會 名古屋 日本 奧委會 口罩

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月12日 時間18:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

Delta變種威脅大 英國專家指無可能群體免疫
Delta變種威脅大 英國專家指無可能群體免疫
全球百大機場新加坡失榜首 香港排第幾？
全球百大機場新加坡失榜首 香港排第幾？
奧運奪冠不及美斯加盟PSG 法國女子手球金牌埋怨
奧運奪冠不及美斯加盟PSG 法國女子手球金牌埋怨
新型冠狀肺炎全球疫情（08月12日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月12日 時間18:00）
歸還一半PolyNetwork被偷加密貨幣 黑客：對錢無興趣 （第二版）
歸還一半PolyNetwork被偷加密貨幣 黑客：對錢無興趣 （第二版）
美斯：加盟PSG感高興 冀再贏歐聯冠軍（第二版）
美斯：加盟PSG感高興 冀再贏歐聯冠軍（第二版）