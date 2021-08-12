【東京奧運】IOC換被咬凹金牌 名古屋市長願找數

日本名古屋市市長河村隆之早前在歡迎日本奧運金牌運動員的活動上，違反防疫規定拉下口罩咬凹金牌，事件引來猛烈抨擊。國際奧委會其後表示可以更換金牌，河村隆之亦表示願意支付有關費用。

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日本壘球代表隊贏得金牌後，隊員後藤希友返回家鄉名古屋時，市長河村隆之舉辦歡迎儀式。期間，河村隆之把金牌放在頸部，語出輕浮地問：「是否禁止與金牌發生親密關係？」，然後河村隆之突然拉下口罩用力咬金牌。

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由於拉下口罩違反防疫規定，加上活動現場亦滿布防疫提示，河村隆之遭受嚴重批評。事後，河村隆之公開為自己的行為道歉，但否認當時的行為涉及性騷擾。河村隆之亦稱收到日本奧委會（JOC）主席山下泰裕的訓誡，並向對方表示願意支付更換咬凹金牌的費用。

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《共同社》引述消息人士，指國際奧委會（IOC）﹑JOC及東京奧組委協調後，願意為後藤希友替換被咬凹的金牌，後藤希友預計很快會收到完整的金牌。IOC在奧運舉行期間曾呼籲，運動員不要咬金牌，表明獎牌是以廢棄電子設備煉成。

責任編輯：吳漢培