【本地零售】利亞零售上半年少賺72% 派中期息2仙

「聖安娜餅屋」母企利亞零售 （00831） 公布上半年業績，期內收益約6.07億元，按年升12.7%；純利為2291.2萬元，按年跌72.1%；每股純利為3仙；派中期息每股2仙，按年減少66.7%。

利亞零售賣OK便利店帶動去年多賺14倍 已派特別息不派末期息，看【下一頁】

值得留意是，利亞零售去年出售香港「OK便利店」業務，若只計及持續經營業務，上半年度溢利增加1.61倍至16.94億元，每股盈利為2.2仙。

截至6月底，利亞零售於香港及澳門經營 95 家聖安娜餅屋，較去年同期少3間。集團指，香港消費氣氛於本年度上半年有所好轉，儘管聖安娜經營的店舖減少，但其銷售額按年增長14.0%至5.48億元。

利亞零售稱，儘管第三季度為餅屋業務之傳統旺季，在新一波疫情可能影響節日產品銷售及全年業績下，集團對前景謹慎樂觀。利亞零售預計，將在香港多個地點開設新聖安娜分店，香港的租金趨勢可能讓公司能夠在一些人氣地段協商優惠的條款。

利亞零售亦在港特許經營日本眼鏡店 Zoff，截至6月底店鋪數目為11間，相關營業額增加2.0%至 5900萬元。

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編輯：李哲毅