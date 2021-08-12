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【電子消費券】希慎再推政府消費券及疫苗抽獎活動　獎品總值逾150萬元

Hot Talk 17:37 2021/08/12

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希慎（00014）宣佈，為同時響應政府消費券及新冠疫苗接種計劃，集團將加推一系列優惠活動及獎賞。

希慎 （00014） 宣佈，為同時響應政府消費券及新冠疫苗接種計劃，集團將加推一系列優惠活動及獎賞，當中最受矚目莫過於疫苗大抽獎活動。從8月16日起，希慎將連續4個星期額外舉辦抽獎，但僅限Lee Gardens Club 會員參與。

抽獎獎品包括Staycation套票、Apple Watch、摺疊式單車、1年免費健身會籍等。Lee Gardens Club會員凡於9月30日前完成接種兩劑疫苗，並於抽獎活動網站登記，即可參與抽獎。

另外，希慎旗下利園區推出消費券優惠，從8月16日起，連續推出抽獎活動，是次活動亦僅限Lee Gardens Club會員參與。抽獎包括1萬元電子禮券、Leica相機、iPhone 12 Pro等獎品，總值約150萬元。凡會員憑指定電子貨幣，於利園區內消費每滿1000元，即可到活動網站登記參加大抽獎，每人每星期最多可獲10次抽獎機會。

利園區商戶優惠（按圖可放大）

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一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

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編輯﹕賴奕羚

港股 Staycation 希慎興業（00014） 利園 Lees Garden 電子消費券 希慎

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