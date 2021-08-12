【電子消費券】希慎再推政府消費券及疫苗抽獎活動　獎品總值逾150萬元

▲ 希慎（00014）宣佈，為同時響應政府消費券及新冠疫苗接種計劃，集團將加推一系列優惠活動及獎賞。

希慎 （00014） 宣佈，為同時響應政府消費券及新冠疫苗接種計劃，集團將加推一系列優惠活動及獎賞，當中最受矚目莫過於疫苗大抽獎活動。從8月16日起，希慎將連續4個星期額外舉辦抽獎，但僅限Lee Gardens Club 會員參與。

抽獎獎品包括Staycation套票、Apple Watch、摺疊式單車、1年免費健身會籍等。Lee Gardens Club會員凡於9月30日前完成接種兩劑疫苗，並於抽獎活動網站登記，即可參與抽獎。

另外，希慎旗下利園區推出消費券優惠，從8月16日起，連續推出抽獎活動，是次活動亦僅限Lee Gardens Club會員參與。抽獎包括1萬元電子禮券、Leica相機、iPhone 12 Pro等獎品，總值約150萬元。凡會員憑指定電子貨幣，於利園區內消費每滿1000元，即可到活動網站登記參加大抽獎，每人每星期最多可獲10次抽獎機會。

利園區商戶優惠（按圖可放大）

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

更多【電子消費券】消息

相關文章﹕

【電子消費券】陳茂波：消費券不設最低消費、不可額外收費 電子支付平台新增220萬用戶

【電子消費券】消委會接42宗消費券投訴 涉最低消費、徵收附加費

【電子消費券】八達通：發放消費券首兩日交易額為平常3.4倍 約11萬商戶接受八達通

【電子消費券】領展王國龍：過去兩月商場人流明顯增加 料消費券帶動中式食肆生意額至少一成增長

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚