【大行點睇】花旗指吉利是未來6個月風險回報比率最高汽車股　維持行業首選

花旗發表研究報告指，料第三季新能源車表現應維持強勁，而踏入第四季市場不能忽視銷量規模有機會按季增長55%的可能性。該行看好吉利汽車(00175)、比亞迪(01211)、小鵬汽車(09868) ，並相信經銷商的重估週期將於9月底再度展開，預期蔚來(美：NIO)第三季銷量指引將按季升10%。



該行估計8月份內地乘用車上險量將按年跌1%，而行業批發量將跌11.5%，不過新能源乘用車則維持按月升8%的估算，意味按年計將升164%至26.6萬輛，其中比亞迪及小鵬市佔增長較大，而受惠減價，料8月份Tesla中國本地批發或由7月份低位反彈。該行維持吉利為行業首選，並予長安汽車(深：000625) 「買入」評級。

至於吉利，雖然該行認為在極氪01交付前重估步伐應較慢，不過仍相信公司未來6個月仍是行內風險回報率最高股份。

大行對比亞迪評級及目標價：

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