  • 30°C
香港時間 : 2021812日 (四) 17:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】花旗指吉利是未來6個月風險回報比率最高汽車股　維持行業首選

股樓投資 17:38 2021/08/12

分享：

花旗發表研究報告指，料第三季新能源車表現應維持強勁，而踏入第四季市場不能忽視銷量規模有機會按季增長55%的可能性。該行看好吉利汽車(00175)、比亞迪(01211)、小鵬汽車(09868) ，並相信經銷商的重估週期將於9月底再度展開，預期蔚來(美：NIO)第三季銷量指引將按季升10%。

該行估計8月份內地乘用車上險量將按年跌1%，而行業批發量將跌11.5%，不過新能源乘用車則維持按月升8%的估算，意味按年計將升164%至26.6萬輛，其中比亞迪及小鵬市佔增長較大，而受惠減價，料8月份Tesla中國本地批發或由7月份低位反彈。該行維持吉利為行業首選，並予長安汽車(深：000625) 「買入」評級。

至於吉利，雖然該行認為在極氪01交付前重估步伐應較慢，不過仍相信公司未來6個月仍是行內風險回報率最高股份。

 

大行對比亞迪評級及目標價：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 周兆邦

吉利汽車（00175） 港股

上一篇文章

【MSCI季檢】MSCI香港及中國指數季檢 入圍14股一覽 被剔出指數股份包括一隻前藍籌

下一篇文章

【樓市故事】換樓客「細屋搬大屋」夢碎　被迫撻訂　慘蝕兩邊佣金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】大廈樓齡高仍有人買 20年後變危樓怎辦？ 網民：到你死時大廈還是不會倒
【樓市熱話】大廈樓齡高仍有人買 20年後變危樓怎辦？ 網民：到你死時大廈還是不會倒
【筍工推介】衞生署招聘助理經理 頂薪可達近4萬元 入職條件一覽
【筍工推介】衞生署招聘助理經理 頂薪可達近4萬元 入職條件一覽
【消費券熱話】女友無法用T&G付款 問港男借支付寶被拒後哭鬧 網民：店鋪加價 不要買
【消費券熱話】女友無法用T&G付款 問港男借支付寶被拒後哭鬧 網民：店鋪加價 不要買
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【室內裝修】兩夫婦為生育作好準備 38萬裝修270呎蝸居變2房　飯廳採用「升降枱」設計　生小朋友都唔驚
【室內裝修】兩夫婦為生育作好準備 38萬裝修270呎蝸居變2房　飯廳採用「升降枱」設計　生小朋友都唔驚
【網民熱話】出身自基層 好奇問「有中產父母生活如何？」 網民：家家有本難唸的經
【網民熱話】出身自基層 好奇問「有中產父母生活如何？」 網民：家家有本難唸的經