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貝萊德減持88%阿里美股 套現約1170億元

股樓投資 18:48 2021/08/12

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阿里巴巴（09988）於上月跌穿200元大關後持續下挫，近日更一度下試188.7元。近日貝萊德（BlackRock，美：BLK）披露的文件顯示，貝萊德上季減持了7403萬股阿里巴巴（美：BABA），佔其總持股88%，撇除阿里巴巴期內波動，預計貝萊德出售阿里巴巴持股套現約150億美元，即約1170億港元。阿里港股全日跌1.3%，報188.7元，成交27.3億元。

【恒大風暴】恒大賣產救亡 萬科碧桂園傳退出收購 恒大系股價急瀉  詳情請看[下一頁]

截至今年3月底，阿里美股為貝萊德美股投資組合中第22大股份，本季減持幅度為30大持倉中最大。據貝萊德申報，其3月底持有阿里巴巴美股數量為8386萬股，至6月底則只有983萬股。

【港交所388】港交所次季增長放緩 績後被多間大行降目標價 最高目標價仍達665元  詳情請看[下一頁]

截至今年第二季，貝萊德的前五大美股持倉為蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、亞馬遜（美：AMZN）、Facebook（美：FB）及谷歌（美：GOOG）。

同場加映：【iM Cafe】內房政策見曙光 係時候轉炒舊經濟？

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撰文 : 趙家盈

蘋果（Apple，美：AAPL） Alphabet（美：GOOG） 阿里巴巴－SW（09988） 減持 港股 成交 香港經濟日報 Facebook（美：FB） 美股 阿里巴巴

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