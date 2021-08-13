【大行報告】創科實業股價破頂　一文睇清大行目標價　大和看高至200元

▲ 創科實業績優獲大行唱好 美銀、花旗齊升目標價 花旗睇183元

創科實業 （00669） 上半年多賺58%，股價破頂。多間大行唱好，花旗將創科實業目標價調升至183元，美銀證券調升至170元。大和指，集團的充電式產品可加快取得更多市場份額，而管理層預計下半年增長繼續高於行業平均水平。

創科實業上半年業績，看【下一頁】

大和：升目標價至200元

大和報告指，全球基礎設施建設需求強，創科實業的充電式產品可加快取得更多市場份額，上調集團2021至23年每股盈利預測11%至24%，目標價由150元升至200元，維持「買入」評級。

大和指，管理層預計下半年增長繼續高於行業平均水平，重申其跑贏同業的表現並非一次性，又認為轉型至充電式技術仍處於早期階段，對收入貢獻大，毛利率繼續改善。

花旗：目標價183元 對應2022年33倍PE

花旗報告指，創科實業中期業績遠超預期，故調高今年至2023年的業績預測13%，預期今年下半年集團收入及盈利按年升20%及21%。花旗將創科實業目標價由163元上調至183元，相當於2022年預測市盈率33倍，評級為「買入」。

美銀：明年業績向好

美銀證券表示，創科實業在成本通脹及供應鏈上的管理優良，並策略性地增加庫存，以擴大市場份額及提供更好的客戶服務。集團有40%至50%的銷售來自家得寶（美：HD），認為在RYOBI及MILWAUKEE產品過去兩年建立的增長基礎下，預期透過家得寶平台可繼續推動市場份額增長。

美銀預期，創科實業下半年表現將繼續強勁，而且，新產品廣泛推出將帶動明年業績也向好，調升今明兩年每股盈利預測約10%，目標價由157元升至170元，評級為「買入」。

大摩：創科實業市場份額上升

現時創科實業股價已超越摩根士丹利給予的目標價160元。大摩表示，創科實業半年業績跑贏同業，認為這反映集團市場份額上升，但較高的資本開支反映持續投資對未來的增長是必需。

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編輯：袁諾曦