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【大行報告】創科實業績優升逾11%破頂　美銀、花旗齊升目標價　花旗睇183元

股市 17:26 2021/08/12

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創科實業績優獲大行唱好　美銀、花旗齊升目標價　花旗睇183元

創科實業 （00669） 上半年盈利多賺58%，派息亦大增，績優帶動創科實業股價升逾一成，破頂高見162元，收報161.8元，成交16.95億元。多間大行齊唱好，其中花旗將創科實業目標價調升至183元，美銀證券則調升至170元。

創科實業上半年多賺58%，中期息大增60%至85仙，看【下一頁】

花旗表示，創科實業中期業績遠超預期，故調高今年至2023年的業績預測13%，預期今年下半年集團收入及盈利按年升20%及21%。花旗將創科實業目標價由163元上調至183元，相當於2022年預測市盈率33倍，評級為「買入」。

美銀證券表示，創科實業在管理成本通脹及供應鏈上優良，並策略性地增加庫存，以擴大市場份額及提供更好的客戶服務。該行又指，集團有40%至50%的銷售來自家得寶（Home Depot，美：HD），認為在RYOBI及MILWAUKEE產品過去兩年建立的增長基礎下，預期透過家得寶平台可繼續推動市場份額增長。

美銀預期，創科實業下半年表現將繼續強勁，而且，新產品廣泛推出將帶動明年業績也向好，故調升今明兩年每股盈利預測約10%，目標價由157元調升至170元，評級為「買入」。

現時創科實業股價已超越摩根士丹利給予的目標價160元。大摩表示，創科實業半年業績跑贏同業，認為這反映集團市場份額上升，但較高的資本開支反映持續投資對未來的增長是必需。

相關文章：【藍籌業績】創科實業上半年多賺58%、中期息大增60%至85仙　股價績後升8%破頂

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編輯：袁諾曦

傳統經濟股 Home Depot 創科實業（00669） 港股
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