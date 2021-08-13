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【職場熱話】打工仔呻工作大廈太「老土」 詢問最高級是怎樣 網民：殘廁大到可以沖涼

理財智慧 11:00 2021/08/13

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香港是著名的國際金融中心，但這也不代表每個打工仔都能在堂皇的地方工作，特別是非商業中心區。近日有網民於網上討論區發文，指自己所工作的大廈太土了，詢問大家見過最高級的大廈是怎樣的。

網民經歷：

    點擊圖片放大
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    +6

 

網民分享自己的上班大廈，港島東中心的廁所簡直一絕，殘廁大得可以讓人洗澡。亦有人裝模作樣，揶揄：「我在置地廣塲上班，不知道你們這些低等人在說甚麼。」

【MIRROR狂熱】＄100 賣姜濤簽名喺真定假？ 網民：「姜濤」二個字 我都識寫【下一頁

有人曾在ICC和IFC上班，他覺得中環的基本配套比附近的好很多，ICC令他感覺不舒服。網民分析，如果大廈要漂亮的話，一定是IFC和其附近的，「價錢反映質素！」

網民分享他心目中的高級大廈要有的設施，如按升降機要用鍵盤。別人卻嘲笑他，稱現在已經用卡拍升降機，自動按出公司樓層。

【孫子市法】黑色星期五又到 監管疫情殺到 淡友理想可達到?

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責任編輯：張瑋婷

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