【樓市故事】換樓客「細屋搬大屋」夢碎　被迫撻訂　慘蝕兩邊佣金

樓價上升帶來的財富效應，令不少人由「細屋搬大屋」，但若想「無縫換樓」，則要小心，否則隨時被迫撻訂。市場消息指，有名元朗映御業主打算「樓換樓」，並一早睇中長沙灣碧海藍天的一伙高層兩伙單位。該業主原打算簽約賣出映御當日，即時以950萬元購入碧海藍天，希望做到「無縫換樓」。

可惜的是，元朗映御交易無法順利交易，令上述業主無法套現資金完成碧海藍天的交易，故要撻訂收場。據了解，上述業主除了換樓不成，更慘蝕訂金，雖然可沒收映御撻訂買家的20萬元訂金，與終止碧海藍天單位交易所支付的訂金相同，但仍要支付碧海藍天的雙邊佣金，料帳面蝕19萬元。

及至近期，上述碧海藍天單位已獲上車客購買。利嘉閣邱家仁說，碧海藍天5座高層C室，實用面積499平方呎，兩房間隔，外望可享開揚市景，原開價950萬元放盤，最終減價2萬元，以948萬元易手，實用呎價約18,998元。

邱家仁續說，上述物業於7月下旬曾以950萬獲外區客承接，惟該準買家因自己售出的物業被「撻訂」而被迫放棄購入上述單位，而業主收取「撻訂」金後重新放售單位，並即日售出。據悉，原業主於2007年2月，以約289.8萬元購入上述單位，持貨約14年，現帳面獲利約658.2萬元，物業期內升值約2.3倍。資料顯示，碧海藍天現約有80個單位放售，叫價由850萬元起。

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