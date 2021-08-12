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英國次季GDP升4.8% 放寬防疫刺激增長

環球社會熱點 17:34 2021/08/12

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英國公布次季國民生產總值（GDP）數據，受惠於英國防疫措施逐漸解除，零售、餐飲及酒店業漸重煥生機，英國4月至6月經濟按季增長4.8%。數據稍低於英倫銀行預測的5%，但仍是七大工業國（G7）中最強次季增長。

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英國國家統計局（ONS） 數據顯示，繼首季收縮1.6%後，第2季度GDP由負轉正，增長4.8%；英國經濟最重要引擎，消費者開支上升7.3%，較預期多。原因受惠於英國期內針對非必要零售及服務行業重啟，包括健身室、餐廳、戲院及酒吧等。

英國更新旅遊名單 歐洲多國升級「綠區」 【下一頁】

經濟研究機構凱投宏觀（Capital Economics）高級經濟師雷戈里（Ruth Gregory）表示，英國經濟或將在今年10月前恢復至去年2月，即疫情爆發前水平。他直言，經濟復甦的順利，或會令不少人感到意外。

惟與疫前水平相比，英國GDP仍細4.4%，而美國GDP已較疫前高0.8%。英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）表示，最新數據顯示英國經濟正在好轉，有強勁復甦跡象，明白未來仍有挑戰需要克服，但對英國經濟實力及民眾堅毅充滿信心。

責任編輯：李俊儀

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