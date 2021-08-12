【JUPAS放榜攻略】JUPAS今日放榜 大學唔收可以點算 中六畢業出路一覽(上)

今日(12日)是JUPAS結果公佈的大日子，有些同學成績優異，能入讀自己心儀的大學，但有些同學成績則未如理想，無法就讀大學，但如果同學想繼續升學又有何出路，一文盡看中六畢業出路。

1) 本地自資學士學位課程

本地自資學士學位課程與一般學士學位課程模式相似，其課程不論在性質、學習成果、授課模式或修讀時間等方面，種類比一般學士學位課程更多。在2020/21學年，經本地評審全日制自資學士學位及副學位課程分別約有173個及281個。

2) 副學士(Associate Degree)

副學士是一個專上教育資歷，修讀年期多數為兩年。在2020/21學年，經本地評審的副學士學位課程有281個。它的模式像大學般，適合希望升讀政府資助學士課程的同學。畢業後可憑成績通過非聯招(Non-Jupas)方式報讀大學教育資助委員會所資助的課程(UGC)，但若成績未如理想，亦可以考慮非大學教育資助委員會資助的課程，如自資學士學位課程(Top up)，部分學校亦提供「2+2（兩年副學士+兩年銜接課程）」課程。政府有為合資格學生提供多項資助，例如專上學生資助計劃、車船津貼、免入息審查貸款等。另外，部分自資副學位課程都可以申請持續進修基金。

3) 高級文憑(High Diploma)

高級文憑與副學士同為資歷架構第四級，其課程比較傾向職業導向，課程著重學科專業知識及技能，以及對相關行業的專門培訓，每年都有一定數量的高級文憑畢業同學成功升讀學士學位課程，因為適合升學及接受職業訓練的同學。畢業後可憑成績通過非聯招（Non-Jupas）方式報讀教育資助委員會資助課程。在2019/20年度，全港共有30間專上教育院校，提供8500個政府資助副學位課程及18400個自資副學位課程。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【JUPAS放榜攻略】JUPAS今日放榜 大學唔收可以點算 中六畢業出路一覽(下) 【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂