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【業績｜豬肉股】萬隆6月踢走長子後辭任CEO、二子萬宏偉任副主席　萬洲半年經調整盈利跌2%、中期息維持5仙

股市 17:49 2021/08/12

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萬洲半年生物公允值調整前盈利跌2%　中期息維持5仙

萬洲國際 （00288） 收市後公布半年業績。萬洲上半年生物公允價值調整前盈利為5.39億美元，按年跌2%，生物公允價值調整後盈利則錄得6.52億美元，按年增105.7%，經營利潤下跌0.5%至9.2億美元。萬洲擬派中期息0.05元，按年持平。萬洲全日跌1.1%，收報6.36元，成交額1.1億元。

萬洲國際同時公告稱，現年81歲的萬隆已辭任行政總裁，留任公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席、食品安全委員會主席及風險管理委員會主席。

萬洲同時委任萬隆二子萬宏偉出任集團執董和副主席，由8月12日生效。

萬洲執行董事郭麗軍則委任為行政總裁，以繼任萬隆職務。

萬洲最新通告未交代萬隆長子、年內被辭去萬洲國際執行董事及副總裁萬洪建的去向。

萬洲DQ太子爺，萬洪建傳自爆遭父斥責後頭撞玻璃櫃，看【下一頁】

萬洲上半年收入按年上升6.8%至133.3億美元，其中，肉製品收入增10.8%至64.6億美元，豬肉收則持平錄得61.4億美元。期內，肉製品及豬肉銷量分別上升2.5%及10.1%，至161.4萬及213.8萬公噸。

萬洲表示，今年非洲豬瘟及新冠病毒對集團的負面影響正在消退，惟全球通貨膨脹帶來新挑戰。因此，除了保障員工及動物免遭疫情，集團將繼續完善一體化產業鏈以應對大宗商品價格波動，提高智能化、自動化及信息化程度以改善生產效率和增加成本效益，擴大經營地域及引入蛋白多樣化以加速增長，調整產品組合以 最大程度提升附加值，以及促進營銷創新以擴大銷售。

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傳統經濟股 港股 萬洲國際（00288）

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