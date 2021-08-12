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【業績｜豬肉股】萬隆辭任萬洲國際CEO、二子任副主席　長子萬洪建回應不再回萬洲

股市 22:23 2021/08/12

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萬洲半年生物公允值調整前盈利跌2%　中期息維持5仙

萬洲國際 （00288） 收市後公布半年業績。萬洲上半年生物公允價值調整前盈利為5.39億美元，按年跌2%；生物公允價值調整後盈利則錄得6.52億美元，按年增105.7%，經營利潤下跌0.5%至9.2億美元。萬洲擬派中期息0.05元，按年持平。萬洲全日跌1.1%，收報6.36元，成交額1.1億元。

萬洲國際同時公告稱，現年81歲的萬隆已辭任行政總裁，留任公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席、食品安全委員會主席及風險管理委員會主席。萬隆二子萬宏偉獲委任集團執董和副主席。執行董事郭麗軍委任為行政總裁。

萬隆在業績會議上多次強調，管理層變動為正常調動，並指郭麗軍在萬洲工作逾20年，工作有擔當，是合格的行政總裁人選，而萬宏偉表現亦稱職，認為安排合適。但公告和業績會上，均未提及萬隆長子、年內被辭去萬洲國際執行董事及副總裁萬洪建的去向。

萬洲DQ太子爺，萬洪建傳自爆遭父斥責後頭撞玻璃櫃，看【下一頁】

內媒傍晚報道，萬洪建指，不會回再回到萬洲國際，「目前在家中休息，靜思回顧過去，計劃未來重新賣豬頭肉。在香港開店，賣咱們在家鄉時候吃的滷制豬頭肉、肘子、紅燒肉等，這是中式類產品的代表產品」。

萬洪建回應萬隆二子委獲任副主席時指：「我首先要恭喜弟弟，也會給他發一個祝福信息，同時提醒他以後在這個位置上的三個注意事項：不說話！不說話！不說話！」他形容「宏偉不但善良，而且與世不爭，所以提醒他：雙匯的第二號人物，離父親的權位太近，極其危險，所以要步步小心，言語謹慎，最好不說話！這是我的切身之痛！」

上半年收入增6.8%

萬洲上半年收入按年上升6.8%至133.3億美元，其中，肉製品收入增10.8%至64.6億美元，豬肉收則持平錄得61.4億美元。期內，肉製品及豬肉銷量分別上升2.5%及10.1%，至161.4萬及213.8萬公噸。

萬洲表示，今年非洲豬瘟及新冠病毒對集團的負面影響正在消退，惟全球通貨膨脹帶來新挑戰。因此，除了保障員工及動物免遭疫情，集團將繼續完善一體化產業鏈以應對大宗商品價格波動，提高智能化、自動化及信息化程度以改善生產效率和增加成本效益，擴大經營地域及引入蛋白多樣化以加速增長，調整產品組合以 最大程度提升附加值，以及促進營銷創新以擴大銷售。

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